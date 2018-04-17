國泰人壽 升級你的幸福保障

國泰人壽響應政府「提高國人保險保障」政策，於日前與遠見天下文化共同舉辦《幸福未來‧人生「保」藏論壇》，邀請金管會副主委鄭貞茂、保發中心總經理金肖雲及金馬獎影后楊貴媚，一同分析台灣現況、分享幸福經驗，對於「保險保障」能有更深切的體會與感受。（國泰人壽提供）

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中國時報
郭隆富 ／台北報導

隨著醫療技術的進步，內政部統計2017年國人平均壽命已達80歲，但「健康平均餘命」僅71歲，顯示平均壽命雖較以前延長，惟「健康平均餘命」卻也遠低於平均壽命達9年之久，由此可見，如何因應醫療照護需求，已是未來勢必面對的挑戰。

國泰人壽響應政府「提高國人保險保障」政策，於日前與遠見天下文化共同舉辦《幸福未來‧人生「保」藏論壇》，邀請金管會副主委鄭貞茂、保發中心總經理金肖雲及金馬獎影后楊貴媚，一同分析台灣現況、分享幸福經驗，對於「保險保障」能有更深切的體會與感受。

本論壇開場的微電影《love on air》，創作者是1位年僅17歲的高中生，她表示平常就很關注這類時事，創作的過程更是全家一起參與發想，可見保險保障已是一個普遍大眾都會關注的議題。

國泰人壽總經理劉上旗表示，以往國人偏好儲蓄險，但在少子化趨勢及國人平均不健康餘命持續增加之趨勢下，應當思考先擁有足夠保險保障為前提，讓保險真正發揮損害填補、穩定生活的價值；國泰人壽內部已啟動保險保障升級專案計畫，並以智能化的工具提供客觀的資訊，幫助充分評估、了解自己的保險需求與責任缺口。

幸福保障網路徑：http://www.

cathaylife-happiness.com.tw/。

國泰人壽保險試算平台，民眾上網就能瞭解保障缺口，家庭保障缺口試算：https://campaign.cathaylife.com.tw/salestool/_count_demo/new_family_count.html。另外也還有設計O2O保障任務遊戲：https://www.gvm.com.tw/event/divination/。

(中國時報)

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