富邦人壽揪長者 瘋桌遊齊健走

富邦人壽「桌遊奪金、健走活力Go」邀請台灣巨砲陳金鋒（左一）擔任樂齡大使，並與富邦人壽資深副總經理周志君（右一）、華山基金會2位長者同樂。（富邦人壽提供）

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中國時報
魏嘉虹／台北報導

長期推動高齡關懷、健康促進的富邦人壽，15日攜手新北市政府、輔仁大學、華山基金會等合作單位，在新北市新莊輔仁大學舉辦動腦又健身的「混齡桌遊暨活力健走」活動，這是首次在大學校園起走，並邀請「台灣巨砲－陳金鋒」擔任樂齡大使，挑戰市面上第一款結合台灣「國球」棒球的全新桌遊－「台灣棒球金手套」，一起與華山基金會長者、富邦人壽資深副總經理周志君同樂，並且健走做愛心，為3,000名參與桌遊、健走並走完全程的民眾捐出30元公益金，作為華山基金會替弱勢獨居長者送餐的經費，持續關心社會弱勢，發揮正向力量。

富邦人壽總經理陳俊伴表示：「富邦人壽長期關注高齡議題，致力推廣預防失智觀念。這次特別開發市面上第一款融合棒球的全新桌遊－台灣棒球金手套，可以強化記憶和反應力，適合各年齡層，有助促進代間交流，也展現富邦人壽推動健康促進、預防高齡失智的公益關懷精神。」

富邦人壽此次攜手台灣大型桌遊廠商「瘋桌遊」，共同開發這套預防和延緩失智的全新桌遊「台灣棒球金手套」，也將成為衛福部「阮罩顧」促進長者社會參與及認知培訓的專用教材，未來也會透過瘋桌遊全國教學中心協力推廣至校園社區。

在緊張刺激的桌遊比賽後，登場的是輕運動活力健走，這是富邦人壽首次把健走地點安排於校園進行，並且與輔大進行一系列校園長照大使、健康促進觀念推廣活動，也是展現富邦人壽持續深耕校園、並且進行在地經營、打造社區新力量。

(中國時報)

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