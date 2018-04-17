陸日外相會談 重啟經濟合作

2018年04月17日 04:11 中國時報 黃菁菁 ／東京16日電 ／東京16日電

第4屆大陸和日本經濟高層對話16日在東京舉行，雙方就擴大經濟合作與交流，並善盡職責，推動國際經濟發展及解決全球課題，達成共識。當天下午，日本首相安倍晉三會見了大陸外交部長王毅，當面向王毅表示日方高度重視對華關係。

鎖定環保醫療養老

本次陸日經濟高層對話是由大陸國務委員兼外交部長王毅及日本外務大臣河野太郎擔任議長。王毅表示，在陸日關係改善的大背景下，兩國經濟高層對話時隔8年後得以重啟。他強調，雙方應致力實現兩國經濟合作的提質升級，重點聚焦節能環保、科技創新、高端製造、財政金融、共享經濟、醫療養老等領域合作。

王毅說，陸日雙方應推動「一帶一路」合作取得成果，共同推進東亞經濟一體化進程，加速進行陸日韓自貿區和區域全面經濟夥伴關係協定談判，向著早日建成亞太自由貿易區的目標不斷邁進。雙方應共同反對貿易保護主義，共同維護多邊貿易體制， 共同推動建設開放型世界經濟。

河野則表示，他與王毅在14日的外長會談中已確認，今年正值《中日和平友好條約》簽署40周年，將全面改善兩國關係。這次經濟高層對話的舉行，乃兩國關係改善的一大步，期盼今後兩國的經濟關係會更加穩固。會上也決定第5屆陸日經濟高層對話將盡早在大陸舉行。日方表示，可能的話希望每年都能召開。

中斷8年再次對話

16日下午，日本首相安倍晉三與王毅會面。王毅告訴安倍其去年以來多次就改善陸日關係發出積極信息，陸方對此很重視，希望在雙方共同努力下，兩國關係重回正常軌道。

安倍晉三則表示，日方高度重視對華關係，願以日陸和平友好條約締結40周年為契機，推動雙方關係全面改善。

受到日本將釣魚台列嶼(日本稱尖閣諸島)「國有化」的影響，陸日經濟高層對話自2010年8月在北京召開以來，時隔8年再次舉行。

(中國時報)