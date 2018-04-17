體認差距 安倍朝陸方妥協

2018年04月17日 04:11 中國時報 黃菁菁 ／東京16日電 ／東京16日電

大陸國務委員兼外交部長王毅訪日，日本政府為營造5月舉行陸日韓高峰會談的環境，擬將對陸政策的主軸從「制約」轉向「融和」。首相官邸消息人士分析，「日本政府認為，在所有領域都對抗經濟規模早晚超越美國的大陸，難度很大。」故兩國關係正朝日本向陸方妥協的形式推進。

共同社報導，日本外務大臣河野太郎14日在奈良市演講時表示，大陸打算擴大軍力，將南海變成自己的海洋，還有意在東海施壓。日方必須指出，不允許單方面改變現狀。

然而大陸似乎沒有停止讓公務船進入釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）周邊海域，以及在南海建軍事基地的跡象。事實上，陸日關係以日本朝陸方妥協的形式推進。

報導指出，日本政府2月在首相官邸網站上，公布首相安倍晉三對台灣東部地震的慰問函，但之後刪除了收件人「蔡英文總統」的字樣，此舉乃顧及了表示不滿的陸方。

在釣魚台問題的應對上，日本也比較克制。2013年2月安倍第2次執政時，在首次的施政方針演說中曾提及釣魚台，並明確表示將徹底捍衛領土、領空、領海，但他在今年1月的施政方針演說中則未提及釣魚台問題。

共同社引述相關消息人士的發言指出，展現出融和姿態的安倍，似乎流露出一種「焦慮」，因為在北韓問題有大動作進展的形勢下，要解決北韓綁架日本人問題，必須與和北韓舉行過高峰會談的大陸國家主席習近平迅速溝通。河野15日與王毅共進晚餐時，還聚焦討論北韓的話題。

大陸也感受到日本的變化。外交消息人士透露，王毅在與河野會談時頗為滿意地表示，應邀訪日是對河野及前外相訪陸的回禮，也是對日本採取積極對陸政策的回應。到底應該保持怎樣的距離？日本政府仍將持續摸索對陸外交之道。

(中國時報)