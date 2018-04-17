美下令禁售零件給中興通訊

2018年04月17日 04:11 中國時報 陳文和 、林勁傑／綜合報導 、林勁傑／綜合報導

據路透等外電報導，美國商務部已下令禁止美國企業，出售通訊設備零組件給中國大陸手機等通訊設備大廠「中興通訊」（ZTE），此項禁令將長達7年，原因出於中興通訊違反了美方一個制裁案的相關協議條件。

中興通訊為中國第2大電信設備商，去年剛向美國德州聯邦法院認罪，坦承違反美國對伊朗與北韓的制裁措施、違法出售美國貨品與技術給伊朗與北韓。中興通訊並為此支付了8.9億美元（約261.88億元台幣）罰金與和解金。

然而，中興通訊雖依和解協議解雇4名資深員工，卻未確實履行另項協議條件，對其他35名員工採取扣減津貼、獎金與申誡等紀律懲處。

另外，正當陸美貿易戰開打之際，外媒披露，近日世界銀行行長金墉與美國財政部長努欽達成協議，世銀將改變貸款模式，對大陸收取更高額的貸款利息，條件是藉此換取川普政府對世銀集團增資130億美元的計畫。

英國《金融時報》及路透報導稱，世銀行長金墉與美國財長努欽近期達成妥協後，諸如大陸等國家向世銀貸款的利率將被劃入更高的新組別；同時世銀亦承諾向較貧窮的經濟體提供貸款，以換取美國支持一項計畫，就是股東國向世界銀行集團成員中的國際復興開發銀行注資75億美元，以及專為開發中國家和新興市場私營部門提供金融支持的國際金融公司增資55億美元。

世銀數據顯示，去年大陸是國際復興開發銀行的最大借款國，獲得24億美元資金，占國際復興開發銀行貸款總額11％。美國財政部主管國際事務的副部長馬爾帕斯（David Malpass）表示，大陸應該升級到無優惠貸款了。

美國顧慮世銀將貸款發放給坐擁超過3兆美元外匯存底且正與美國爭霸的大陸。不過金墉認為，向大陸提供貸款有助於鞏固世銀的發展，還能讓世銀在大陸經濟改革中擁有發言權。

(中國時報)