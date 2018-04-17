柯米批川普 「道德上不配」當總統

美國前聯邦調查局（FBI）局長柯米（右）的回憶錄將於17日上市，柯米15日接受ABC《本周》節目主持人史蒂芬諾普洛斯（左）的專訪。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

美國前聯邦調查局（FBI）局長柯米15日接受專訪，直斥川普「道德上不配」（morally unfit）當美國總統。他又說，若川普試圖開除主導「通俄門」案調查的特別檢察官穆勒，將是「對法治的最嚴重攻擊」，還稱俄羅斯人的確「可能」握有黑資料，可被拿來打擊川普。

柯米的回憶錄《更高的忠誠：真相、謊言和領導》（A Higher Loyalty：Truth, Lies and Leadership，暫譯）將於17日上市，他15日接受美國廣播公司（ABC）《本周》（This Week）節目主持人史蒂芬諾普洛斯專訪，為新書上架預熱。這也是柯米去年5月遭川普開除以來，首次上電視受訪。

他表示，「對夏綠蒂維爾事件 （去年發生種族衝突）道德立場不堅定，像賣肉般對女性秤斤論兩，大小謊言不斷卻還要人民相信，這樣的人在道德上並不適任美國總統。」

柯米還說，他在書中形容川普猶如「森林大火」，會對國家造成巨大傷害。但他並不希望川普被彈劾，這樣才能讓美國人為自己的選擇負責。他呼籲美國人在2020年大選拉川普下台，用選票決定自己的價值觀。

談到「通俄門」，主持人史蒂芬諾普洛斯問，若川普試圖開除特別檢察官穆勒會如何？柯米稱，這將是「對法治的最嚴重攻擊」。又問，他是否認為川普可能被俄國人所握有的資料傷害？柯米答說：「是有可能。」

柯米也被問到，去年2月川普在白宮與他單獨談話，試圖叫他中止FBI對前白宮國安顧問佛林的調查，這是否涉及「妨礙司法」？他說「有可能」，也的確有些證據，但關鍵仍要查明意圖為何。

在一小時專訪中，柯米為新書中不少具爭議內容作解釋，包括川普要他調查自己被指召妓及大玩「黃金浴」（golden shower）的傳聞。柯米說：「現任美國總統有否於2013年在莫斯科，與在彼此身上解尿的妓女相處。這可能有，但我並不確知。」

在柯米專訪播出前，川普15日一大早又連發5則推文反擊，否認有要求效忠，又批評柯米會是史上最差的FBI局長，炮轟其回憶錄是謊言。川普還調侃說，原來柯米極力袒護希拉蕊，是以為她定會勝選總統。

(中國時報)

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