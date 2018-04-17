美將對俄實施新一波制裁

2018年04月17日 04:11 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

美國空襲敘利亞後，繼續把矛頭對準支持敘國阿塞德政權的俄羅斯，將對俄國祭出新一波制裁。美駐聯合國大使海利表示，美財政部最快16日公布新的制裁措施，短期內美俄關係依然會非常緊張。俄羅斯總統普丁則警告，西方國家行動必然會令國際關係陷入混亂。

敘利亞被控動用化武對付百姓與反叛軍，外界認定背後有俄國撐腰，美駐聯合國大使海利15日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」訪問時說，美將對俄進行新一波制裁，鎖定向阿塞德政權提供化武設施和物資的企業。

消息人士透露，制裁名單包括銀行和設備供應商在內的十幾家企業。此外，也考慮制裁賣直升機給俄國的公司。海利還強調，美國無意推翻阿塞德政權。

法國總統馬克洪15日宣稱，他已說服美國總統川普讓美軍長期駐軍敘利亞，只不過白宮澄清說，川普仍希望盡快從敘利亞撤軍。海利則表示，在完成3大目標前，即消除敘利亞化武攻擊的威脅、徹底而全面地打敗極端組織「伊斯蘭國」、建立有效據點可監測伊朗的所作所為，美軍不會撤出。

正當各國靜待普丁會有什麼回應時，2艘載有軍用設施的俄羅斯軍艦，15日駛經土耳其博斯普魯斯海峽，疑正前往敘利亞。

專門監測土耳其博斯普魯斯海峽海運情況的博客伊希克（Yoruk Isik）在推特貼文及上傳照片，顯示一艘載有BTR-80裝甲車、軍用卡車、救護車、探測簡易爆炸裝置（IED）雷達的藍色俄羅斯海軍鱷魚級登陸艦奧爾斯克148（117 LST Orsk 148）行經海峽，似駛往在敘利亞的托土斯港海軍基地。此外，另一張照片顯示，一艘黃色貨輪（RoRo Alexandr Tkachenko）上載有BMK-T小型高速巡邏艇以及一批軍用品。

(中國時報)