通緝犯開車拒捕 警6槍擊斃

台南市警方開槍擊斃竊盜通緝犯翁國銘後，鑑識人員前往現場採證。（洪榮志攝）

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中國時報
／台南報導
20天內5起警察開槍案一覽

台南永康分局大橋派出所3名員警，16日前往台南西門路某肉粽店逮捕55歲竊盜通緝犯翁國銘時，對方佯裝配合，卻開車企圖逃逸。警員劉耿銘上前制止時，遭拖行欲衝撞中央分隔島，另2名員警見狀破窗制止未果，隨即連開6槍，其中1槍打中翁嫌右側肋骨，送醫不治。家屬對員警開槍位置有意見，不肯認屍。

質疑不射腳 不肯認屍

警方指出，日前查獲竊盜集團時，翁即為該集團在逃嫌犯。16日上午9時許，警員劉耿銘前往該肉粽店埋伏時，發現翁國銘與友人正在用餐。員警待他用餐完畢，上前表明身分，但翁嫌佯裝配合，卻立即奔向停放附近的自小客車，並發動引擎準備逃逸。

劉員見狀上前雙手分抓住翁嫌的左手及控制方向盤，一腳踏在車門底柱，企圖將對方拉下車，2人在車上發生拉扯推擠，翁嫌不但拒捕竟加速向前衝，急煞後倒車再往前，欲向左衝撞西門路三段的中央分隔島上的燈桿，以甩開不願放手的劉員，拖行至少30公尺，整個驚險過程約57秒。

另2名員警顏利丞、呂佩珉隨後趕到，並打破車窗制止未果，朝翁嫌的汽車開了6槍，該車撞上中央分隔島才停下。員警察看發現翁嫌右側肋骨中了1槍，立即將他送醫急救，仍告不治。

至於劉員因被拖行衝撞受傷疑有腦震盪，呂、顏2員的左手及右手也分別被玻璃割傷，3員送醫，無生命危險，台南市代理市長李孟諺與市警局長黃宗仁趕赴醫院探視受傷員警，警政署長陳家欽也致電員警慰問，不過，呂、顏2員得知翁某死亡，情緒低落。

用槍無不妥 官方力挺

死者翁國銘的8旬雙親接到死訊到警所製作筆錄時，其母對警方開槍擊斃其子很有意見，翁母表示，兒子只是拒捕，又沒有拿槍，警方可以射兒子的腳，讓他不能走就好，竟開槍將人打死就是不對。檢警相驗後，翁某父母不肯認屍，將驗DNA比對身分。

台南市警局表示，根據警械使用條例第5條「警察人員之生命、身體、自由、裝備遭受強暴或脅迫，或有事實足認為有受危害之虞時。」即可開槍，此次歹徒拒捕又襲警，當時明顯情況急迫，支援員警朝車輛開槍並無不妥。台南地檢署檢察官案發後也赴現場了解員警開槍時機。

(中國時報)

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