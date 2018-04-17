性侵女釣友 豆花名店老闆判刑

友善列印
中國時報
／花蓮報導

在花蓮有將近40年歷史的豆花店，其51歲許姓老闆3年前與友人至小吃店喝春酒唱歌，涉嫌對53歲的女子性侵，雖然事後頻頻喊冤，還指遭對方恐嚇開價200萬元，仍被依妨害性自主罪起訴，花蓮地院審理後，將他判刑4年。全案可上訴。

媒體昨電詢豆花店，員工僅淡淡表示，官司都是律師處理，至於是否上訴？員工指出，並不清楚，老闆應該會自行處理。

判決指出，3年前2月初某日凌晨，許男在花蓮市1間釣具行與釣友社會員及53歲的被害女子聚會後，一行人提議至卡拉OK唱歌。許跟其他會員及該女歡唱至凌晨1時許，許見到被害人獨自要到廁所，認為有機可趁，尾隨該女後方，待對方上完廁所後，突然強拉女子至無人的包廂，壓制在包廂的沙發上性侵得逞。

直到被害人女性友人發覺該女遲遲未歸，起身至廁所尋找，才聽見被害人在包廂內的呼救聲，打開包廂見許壓在該女身上，大喊「你在幹甚麼？」許見狀立即停止動作，穿回內褲及長褲，迅速離開卡拉OK店，事後被害人的友人則帶著她到醫院驗傷並赴警局報案。

許男去年曾接受媒體訪問喊冤，還稱對方恐嚇開價200萬元擺平，但法官在調查後認為，許男在卡拉OK店內未能克制性慾，也未徵得被害人同意，竟採取強迫手段達成性交目的，又未與對方洽談和解以彌補損害，重判有期徒刑4年。

(中國時報)

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