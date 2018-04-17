控教部侵占3億畫作 常玉姪子敗訴

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中國時報
／台北報導

自稱是已故旅法畫家常玉姪子的常錦茂，去年向台北地院對教育部等提告，要求將常玉於1963年在台舉辦個展的42幅畫還給他。台北地院審理認為，依規定大陸人民只能繼承200萬元遺產，但這些畫作逾3億元，他的主張根本沒有理由，未經辯論就直接判他敗訴。全案可上訴。

出生在大陸四川的常玉，是20年代時期首批赴歐洲深造的大陸藝術家之一，他長年旅居法國，其畫作最著名就是「四裸女像」，2011年另幅「五裸女」圖在香港拍賣時，以高達新台幣6億元成交，創下華人畫家油畫拍賣紀錄。

據了解，常玉早年曾與法國女性結婚，2年後離婚，並無直系血親卑親屬，其父母及兄弟姊妹均已死亡或下落不明，但提告的常錦茂自稱是常玉弟弟的兒子，在法律上可繼承常玉的遺產，去年他來台接受媒體採訪，再附上報導佐證向法院提告。

當時教育部表示，手上有當時和常玉往返的信件為證，證實確實是常玉出自於自由意志將畫作交由當時政府。

常錦茂主張，常玉在1964年受教育部邀請在台灣辦個展，先將42幅作品自法國寄到臺灣，打算辦完展覽後在台定居，但因護照問題無法成行而取消，2年後常玉死亡，教育部竟霸占常玉「借展」的畫作 ，且移交給歷史博物館收藏，他要求返還畫作。

台北地院審理後認為，依據法律規定大陸人民繼承的在台的遺產以200萬元為限，但這些畫作市價超過3億300萬元，就算常錦茂所說的都是真的，法院也無法切割畫作分別裁判，因此不須開庭辯論審理，即直接駁回他的聲請。

(中國時報)

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