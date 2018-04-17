遭扣33小時 大鮪13號終獲釋

2018年04月17日 04:11 中國時報 潘建志 、 陳建瑜 ／綜合報導 ／綜合報導

屏東東港籍漁船「大鮪13號」前天中午在通過麻六甲海峽時，被印尼軍方以加強檢查毒品走私為由，登船檢查並帶回港內。原本預計16日清晨檢查完畢後就能釋放，但直到昨晚，外交部證實，印尼在晚間9時已放行該漁船，外交部已責成代表處力洽印尼政府勿歧視性攔檢及扣押我漁船，以免影響漁民合法權益。

大鮪13號2014年從東港出港後，一直在印度洋作業，日前與同家船公司的「大鮪1號」從模里西斯返台，15日中午12時4分許，大鮪13號漁船在北緯1度31分、東經102度54分處遭印尼軍艦攔下，登船檢查後帶回印尼的港口扣船。

據了解，大鮪13號當時準備要到新加坡進行補給，依據其通報給東港電台的航線，通過的是馬來西亞領海。船公司強調該船是「無害通過」，沒想到竟遭印尼軍方登船檢查；第一時間查無明確的違規情形，但是印尼方面仍以「聯繫不上高層」拖延後，最後以要加強檢查為由，將船扣回港口。

漁船扣回港後，原預計加強檢查後無不法事實，16日清晨便能釋放，沒想到遲未獲釋。東港漁界表示，印方疑似將船上的通話機拆掉，船公司態度也趨於保守，希望漁會等單位不要向媒體透露相關訊息。

東港漁會總幹事林漢丑表示，公私力量都已介入協調。外交部昨深夜證實，印尼已在晚間9時放行該船。

(中國時報)