中崙市場垃圾車道 遭批虛設

中崙市場垃圾車道連小型貨車都難以駛入，遑論車長更長、噸位多3倍的垃圾車，攤商僅能另外租用場地堆置廚餘。（吳堂靖攝）

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中國時報
／台北報導

台北市首座BOT改建案中崙市場1月風光啟用，現在卻傳出垃圾車道因彎度過大、寬度不足，垃圾車駛入慘變「卡」車，至今還沒有垃圾車成功闖關；另外，垃圾廚餘冷藏機房也因安裝責任喬不攏，尚未安裝冷氣淪為「蚊子房」，攤商無奈表示「有這麼落漆的現代化市場嗎？」

廚餘冷藏機房淪養蚊

老中崙市場於1960年開業，因建物老舊、衛生條件不佳，北市府決定以BOT方式改建，並於2009年與廠商簽約，改建為地下6層、地上14層建物，1、2樓為傳統市場，4樓以上則為旅館，歷經釘子戶、缺排油煙設備等爭議，去年7月才試營運。

不過，開幕後卻傳出垃圾車道無法使用的窘境，原先規畫將廚餘及一般垃圾放置於地下室「冷藏機房」，再由垃圾車直接駛入載運；然而攤商指出現今連2噸多的貨車都難以進入，遑論車長更長、噸位多3倍的垃圾車，啟用至今還沒有垃圾車成功開入。

中崙市場自治會長林明竹指出，就算未來車道拓寬，也因冷藏機房門太窄無法進入，加上市場與市府對於冷氣安裝責任歸屬各執一詞，至今還沒裝冷氣，市府應盡速解決「卡車」問題，否則現階段只能用來堆放雜物，廚餘還要花錢另外租空間堆置。

電梯運垃圾易有臭味

林明竹表示，垃圾現在需透過電梯跟通道運往1樓，但電梯空間不足也易產生異味；通道又太過陡峭，就算使用小型拖車也有危險性，先前有人自行搬運，因此跌倒受傷，「攤商多是5、60歲的阿公阿嬤，到時出事誰負責！」

台北市場處主祕王夢龍稱，市場因考量清運費用，尚未決定垃圾要交由民間業者或是環保局處理，連帶影響機房冷氣設置，且因環保局垃圾車已不再進入社區內部收垃圾，因此原設計並未考量垃圾車大小，不過攤商指出，無論哪種車款都無法駛入，打臉市場處說法。

王夢龍表示，已會同建管處前往會勘，並請BOT廠商評估通道變更可能性，待自治會決定垃圾處理方式，該是市場處負責，就會編列預算協助改善。

(中國時報)

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