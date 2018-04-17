永和大陳社區 公辦都更流標

2018年04月17日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

公辦都更再受挫！新北市去年風光推出永和大陳社區單元1、3、4公辦都更案，未料4個月過去，案件無人聞問，16日截止時間到，流標收場。新北市都更處初步推測景氣不佳，加上《都更條例》修正案將送立院，不確定性大，廠商意願低；但在地議員直言「不意外」，市府獎勵、誘因過低，根本不了解市場狀況。

新北市府主辦永和區大陳社區都市更新案，總面積8.2公頃，坐落永和保生路、環河西路與保安路街廓，房屋老舊、道路狹窄，土地產權公私夾雜，公共設施不足，民間自主整合不易，公辦都更成了最後的方法。

廠商多處觀望態度

市府在2008年將社區切割為7個更新單元，單元2歷經4年整合，終於取得全數住戶同意，2016年動工，其他單元卻迄今仍進展，市府去年在經濟不景氣中，逆勢推出單元1、3、4招商案，最後以流標作結。

新北市都更處副處長謝登武表示，近年不動產市場不景氣，廠商投資的意願低，加上目前都更三法中的《都更條例》修正案將送立院審議，故廠商多處觀望態度。

謝登武說，投標期間有6間廠商買標單，但最後為何沒有投標，都更處會再了解，並召開委員會檢討，預計年底前有機會重新招商。

須做好安置與補償配套

國民黨市議員連斐璠直言有這樣的結果「不意外」，大陳社區有私有、公有、占用或是有房無地等，產權相當複雜，市府想得太簡單，提供誘因過低，卻要人家冒風險整合，太過強人所難。

連斐璠也說，先前單元2成功整合，居民自然希望比照辦理，但各單元條件不同，不能同一標準認定，想整合難上加難，市府應該提高誘因，才能讓居民、建商與市府三贏。

民進黨議員羅文崇批評，既然大陳社區是市府公辦都更示範地，誘因就不能太低，安置與補償配套也要做好，才能夠加速都更腳步。

(中國時報)