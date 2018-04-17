違建戶納管前補照 逃過強拆

2018年04月17日 04:12 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園藝文園區某社區19戶因違建擋汙水下水道施工遭強拆，但有1戶自行向建管處完成違建補照「逃過」拆除，其餘住戶憤而向議員投訴「資訊不對等」，水務局坦言機關內橫向聯繫不足，依公共利益不該補照，已成立跨局處平台杜絕，強調「下不為例」。

溝通不良 施工頻惹民怨

桃園市力拚汙水下水道接管率，相關工程近年如火如荼進行，但施工不時惹民怨，市議員林政賢頻頻接獲民眾抱怨，施工前未跟居民溝通，施工期大型機具擋路阻交通、店家生意也一落千丈，卻常未見工程進行，甚至要大家「共體時艱」，直斥不顧居民的行為太自私，要求溝通協調。

市議員萬美玲也爆出，藝文園區有個20戶的透天厝老社區，過去戶戶違建增蓋，因年代久遠，且無立即性危險，並未列為優先拆除對象，但違建正好蓋在生活汙水接管區域內，半年前開始公告拆除，水務局以大型公共建設為由強推，19戶都乖乖自拆違建部分。

沒想到其中1戶向建管處重新申請補照，逃過拆屋命運，引發其他19戶不滿，萬美玲斥水務局遭都發局「打臉」，強調應該一視同仁、告知住戶可以申請補照，而非有差別待遇。

涉及公共利益 不該補照

水務局長劉振宇指出，該住戶正好在邊間，容積率符合建築法規，在拆除期限內完成補照，但「依公共利益其實不該補照！」坦言過去只跟拆除科聯繫，導致使管科不知情所致，案發後已重新建立溝通平台，明定下水道施工路段不得補照。

劉振宇說，該住戶目前要求繞道接管，拒絕提供75公分的施工寬度讓施工單位按圖進行，市府將跳過該戶，但也強調，待藝文園區接管率達95％，將公告強制納管，屆時住戶就得自行自費納管，初估挖路、埋管、找技師至少要9萬元，若被查獲未納管，將開罰3000元，且得連續罰。

(中國時報)