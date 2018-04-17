違建戶納管前補照 逃過強拆

桃園藝文園區內的老舊透天厝社區，因違建擋汙水下水道施工，其中19戶自拆，但有1戶補照後逃過拆除，引發其他住戶不滿。左為違建拆除前，右為違建拆除後。（蔡依珍翻攝）

友善列印
中國時報
／桃園報導

桃園藝文園區某社區19戶因違建擋汙水下水道施工遭強拆，但有1戶自行向建管處完成違建補照「逃過」拆除，其餘住戶憤而向議員投訴「資訊不對等」，水務局坦言機關內橫向聯繫不足，依公共利益不該補照，已成立跨局處平台杜絕，強調「下不為例」。

溝通不良 施工頻惹民怨

桃園市力拚汙水下水道接管率，相關工程近年如火如荼進行，但施工不時惹民怨，市議員林政賢頻頻接獲民眾抱怨，施工前未跟居民溝通，施工期大型機具擋路阻交通、店家生意也一落千丈，卻常未見工程進行，甚至要大家「共體時艱」，直斥不顧居民的行為太自私，要求溝通協調。

市議員萬美玲也爆出，藝文園區有個20戶的透天厝老社區，過去戶戶違建增蓋，因年代久遠，且無立即性危險，並未列為優先拆除對象，但違建正好蓋在生活汙水接管區域內，半年前開始公告拆除，水務局以大型公共建設為由強推，19戶都乖乖自拆違建部分。

沒想到其中1戶向建管處重新申請補照，逃過拆屋命運，引發其他19戶不滿，萬美玲斥水務局遭都發局「打臉」，強調應該一視同仁、告知住戶可以申請補照，而非有差別待遇。

涉及公共利益 不該補照

水務局長劉振宇指出，該住戶正好在邊間，容積率符合建築法規，在拆除期限內完成補照，但「依公共利益其實不該補照！」坦言過去只跟拆除科聯繫，導致使管科不知情所致，案發後已重新建立溝通平台，明定下水道施工路段不得補照。

劉振宇說，該住戶目前要求繞道接管，拒絕提供75公分的施工寬度讓施工單位按圖進行，市府將跳過該戶，但也強調，待藝文園區接管率達95％，將公告強制納管，屆時住戶就得自行自費納管，初估挖路、埋管、找技師至少要9萬元，若被查獲未納管，將開罰3000元，且得連續罰。

(中國時報)

富邦人壽揪長者 瘋桌遊齊健走 漫步雲仙樂園 火金姑來照路

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。