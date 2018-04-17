林佳龍、盧秀燕 同框扶轎

2018年04月17日 04:11 中國時報 馮惠宜 、 黃國峰 、 鐘武達 ／台中、彰化報導 ／台中、彰化報導

號稱全台遶境天數最長的樂成宮「旱溪媽祖暨大屯18庄聯合遶境祈福」16日登場，值年底市長、市議員選戰加溫，藍綠參選人紛紛到場尋求媽祖庇佑及民眾支持，台中市長林佳龍、國民黨提名台中市長參選人盧秀燕在媽祖座下同框扶轎，一起恭迎媽祖起駕，祈求國泰民安、風調雨順。

迎接大甲媽祖 帶來小確幸

彰化縣北斗鎮公所為迎接大甲媽祖19日回鑾抵達奠安宮駐駕，當天將規畫臨時攤位出租，16日受理攤商登記第1天，熱區的300多個攤位就被訂光；攤商說「有人潮就有商機」，這是媽祖帶來的小確幸。

「旱溪媽祖暨大屯18庄聯合遶境祈福活動」，源自清朝道光3年，傳承至今已有197年歷史，為台中重要宗教儀式之一。16日值農曆3月初1，市長林佳龍受邀擔任主祭官向媽祖獻花、獻果，並迎媽祖入座；立法院副院長蔡其昌、立委盧秀燕等藍綠民代都到場求媽祖保佑。

信眾連綿不絕 場面熱鬧

入座儀式後，樂成宮董事長郭松益與林佳龍、蔡其昌分別點燃震撼力十足的3響起馬炮，宣告遶境隊伍正式起駕；林佳龍與盧秀燕1左1右共同扶轎，現場信眾連綿不絕場面熱鬧。

林佳龍表示，他也代表市府祈求媽祖保佑市政順利、建設進步，大台中和諧發展。盧秀燕說，樂成宮媽祖遶境是地方盛事，有拜有保佑，她祈求國泰民安、風調雨順。

北斗公所主祕陳世麟說，大甲媽祖回鑾今年規畫臨時攤位453個，每個攤位租金1000元；16日開始受理預約登記，且才1個上午熱門路段的300多個攤位就都被搶光光。

(中國時報)