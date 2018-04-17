阿里山串聯森鐵、林業申遺

北門驛是阿里山森鐵沿線的歷史建築，遊客愛逛的景點。（廖素慧攝）

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中國時報
／嘉市報導

阿里山森林鐵道是台灣重要歷史文化資產，民間社團集力組成「阿里山世界遺產協會」，推動「阿里山林業文化景觀」列入聯合國教科文組織世界文化遺產，協會理事長郭盈良表示，阿里山林業文化景觀包括嘉義市林業產區、阿里山森鐵、林班區等3大部分。

朝「文化景觀」推動

阿里山小火車鐵道去年與英國威爾斯鐵路締結姊妹鐵道，推展國際觀光，民間爭取列入世遺的聲浪及動作從未間斷，陳澄波文化基金會、金龍文教基金會、台灣圖書室等社團籌備1年，於今年1月13日成立阿里山世界遺產協會，3月22日獲內政部核准立案。

協會理事長郭盈良指出，目前有多條鐵道欲申請聯合國教科文組織登錄世遺，工法、材料、歷史沿革互有相似之處，以致阿里山鐵道申請世遺的進展有限，經各方集思廣益，將改以「阿里山林業文化景觀」推動申請列入世遺。

與國外締結姊妹鐵路

郭盈良表示，將阿里山鐵道擴大其歷史演化、林業產業等文化面向，以「文化景觀」申請世遺較有利。

文化景觀的理念是串聯生活、生態、生產，範圍涵蓋面廣，包括阿里山上的200餘個林班區林地、阿里山鐵道沿線歷史建築、嘉義市林業發展演變及產業區如嘉義林管處辦公室、檜意森活村、阿里山林業村等區塊。

嘉義林管處副處長李定忠表示，林管處持續以阿里山森鐵與國外鐵路締結姊妹鐵路，整修活化阿里山森鐵沿線的歷史建築如北門驛、竹崎車站，開發並調研阿里山林業村、有東亞第一製材所之稱的「嘉義製材所」等均是朝向推進登錄世遺前進。

將接任文化局長的觀新處副處長林青萍表示，市長涂醒哲指示文化局、觀新處、都發處等相關單位共同成立世遺推動小組，作為官民合作推進阿里山文化登錄世遺的對話窗口，加速推動的進程。

(中國時報)

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