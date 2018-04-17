鬥牛場鬧笑話 市府允改善

2018年04月17日 04:12 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

高市府在鼓山區捷興一街改造「繽紛海濱鬥牛場」，日前榮獲有建築界奧斯卡之稱「建築園冶獎」，卻被網友抓包球場比例不標準外，籃架及燈柱放在禁區「（照片）傳到世界會被笑死」，事件在網路餘波盪漾。市府16日讓步說，虛心接受民意，將盡速提出改善方案。

改造哈瑪星 社區再造

高市都發局解釋，這處鬥牛場原為哈瑪星捷興一街夾在冷凍廠與濱海一路街屋後方一個被遺忘空間，社區民眾因缺乏活動空間，於是跟台鐵局借用土地，作為籃球場及停車場使用。

都發局表示，起初擺放4座可移動式籃球框、老人體健設施，供居民在此散步、慢跑或投投籃球，但年久失修疏於維護，逐漸髒亂、鋪面破敗及堆滿雜物，市府於去年舉辦全球交通盛典前夕，針對既有空間進行社區營造。

球場多缺失 網路發燒

4月初高雄市建築經營協會舉辦「建築園冶獎」，「繽紛海濱鬥牛場」獲獎，卻被眼尖網友PO文點出籃球場重大缺失，「鐵製籃架擺在底線前方禁區裡面」，籃框已快延伸到罰球線當然是個笑話，這是給人打籃球兼練鋼管舞的？

網友留言灌爆「建築園冶獎」、高市新聞局「高雄款」臉書，也成為PTT八卦版熱門話題。網友質疑「籃框放在場內是要斷送多少運動生命？」球場連基本安全防護都沒有，痛斥「成為全球籃球之恥」都發局有驗收嗎？園冶獎該廢掉。

高市都發局重申，此案本身就不是籃球場興建工程，而是既有社區空間環境改善案，提供社區一個合宜多元的活動場域為目標，更何況社區居民接受度高，周邊店家也在此舉辦假日市集、運動派對，眾人樂見此窳陋空間改變，對於民眾提及籃球場設計建議，近日將提出改善方案。

(中國時報)