罵柯影片遭惡搞 王世堅喊告柯粉

台北市議員王世堅（左）不滿一段他批評市長柯文哲的影片，遭網友惡意剪輯，將他口中的「柯文哲」，全部移花接木為「姚文智」（中）。（胡欣男攝）

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中國時報
／台北報導

台北市議員王世堅不滿一段他批評市長柯文哲的影片，遭網友惡意剪輯，將他口中的「柯文哲」，全部移花接木為「姚文智」，塑造他「炮轟姚文智」的假象，並散布於影音網站，16日由姚文智陪同至信義警分局報案，王質疑是柯的網軍所為，盼司法揪出幕後黑手。對此，柯文哲上午出席活動受訪說，他只有網路義勇軍，沒有網軍，養網軍是要錢的耶，「我哪那麼有錢。」

上月底開始，YouTube影音網站與PTT論壇，流傳一段影片，內容是王世堅演說，他提到，「我們不要再跟魔鬼交易，不要再被姚文智政治綁架，感情勒索…」等內容，1分多鐘演說均在攻擊姚文智。但其實這段影片是去年王在全代會批評柯文哲，網友將柯移花接木為姚文智。

王世堅表示，合理懷疑是挺柯文哲的網軍所為，用王世堅打姚文智，動機惡毒、手段卑劣。他說，因柯現在最大競爭對手就是姚文智，影片不僅傷害他，也藉他來攻擊姚，藉此裂解反柯陣營，造成反柯團隊的相互誤解。他批評這是近乎紅衛兵的鬥爭方式。

王世堅說，這些年來，挺柯的網軍經常對他網路霸凌，柯不用心市政，卻以網軍帶風向讓批評者噤若寒蟬，試問民主言論自由在哪？他也表示，柯的網軍就像禁衛軍，非常可怕，柯文哲自己心裡有數，應出來回應清楚。

姚文智則指出，最初看到影片嚇一跳，心想怎會被王世堅罵，該變造影片實在太讓人誤解，自己也是受害者，認為此風不可長，才陪王世堅報案。他說，此非個案，且製作方式專業，希望透過報案揪出元凶，還原真相。

(中國時報)

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