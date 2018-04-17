一問三不知 都更處招商狀況外

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中國時報

永和大陳義胞公辦都更案1、3、4單元流標，固然可以推給房地產景氣不好，也可以推說產權複雜，但更重要的是，都更處根本沒有當一回事，直到投件截止前夕，都更處高層還「傻傻分不清楚」，誤以為採購處辦理標案，這不是鬧了大笑話嗎？

大陳義胞公辦都更為市府重大施政，市府應要更努力招商，或許因為單元2順利標出、動工，市府誤以為後續可以比照辦理，完全輕忽房地產景氣，對於流標結果完全狀況外。 　大陳義胞都更案產權複雜，因此切成7個單元，其中，除了單元2有180名地主，其他單位全部都是300名以上的地主，有的人有土地沒房子，有的人有房子沒土地，有的人純粹是占用戶，「過去的成功，不代表未來」，請問這道理，市府懂嗎？

其次，市府對重大都更策略區祭出2倍容積獎勵，比容獎上限1.5倍還高；但容積移轉制度改成「滾動式評點」後，造成容移、容獎高度重疊。

簡單來說，單元2可能容獎加容移，1坪土地大約可以蓋10坪，但是換成其他單位，因為遊戲規則改變，1坪大約只能蓋7坪，這些差別，請問市府有派人去市場探聽嗎？

大陳義胞美其名是重大策略都更地區，但都更處態度輕忽到令人吃驚，投件截止前夕各項資訊一問三不知，「保證金多少要去查，有沒有業者有意願要保密」，甚至誤以為是採購案，要記者去採購處詢問，等確定流標後，發布一段200字「檢討續辦」的新聞稿草草打發，這就是市府對待「重大策略都更」的態度。

市長任期將至，大家進入選舉模式，市府螺絲不是鬆了，而是螺絲都不見了！

(中國時報)

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