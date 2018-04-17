汙水道普及率 挨批靠民間衝排名

2018年04月17日 04:12 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園的汙水下水道和雨水下水道在六都都敬陪末座，其中民間建置的專用汙水道和處理設施雙雙排名六都之冠，市府建置的公共汙水下水道普及率卻墊底、不到1成，水務局挨批成「老鼠屎」，全靠民間設施拉高數據、推動牛步化。

水務局長劉振宇喊冤強調升格後公共汙水下水道接管率從5.4％提升至13.65％，接管數量是過去6倍、成長比例也是六都第一，規模最大的北區汙水下水道系統已達到階段性里程碑，坦言過去落後太多，近年急起直追，目標8年內接管率攀升至60％。

議員謝彰文說，下水道被譽為「看不見的工程」，卻和民生息息相關，汙水下水道接管普及率可從公共汙水下水道、專用汙水下水道及建築物汙水處理設施3方面著手，但後2者都是民間自建，桃園100戶以上社區自建專用汙水下水道達23.02％、100戶以下自建汙水處理設施達22.99％，雙雙排名六都之冠，唯有市府負責的公共汙水下水道普及率僅9.11％，斥市府應該是「領頭羊」，如今卻「寬以律己、嚴以待人」，諷刺桃市府都靠民間力量拉抬數據。

議員劉勝全也斥，以水務局1年僅做1公里的雨水下水道的龜速，做好要200年，近年提升到1年4公里，也還要32年，呼籲加把勁。劉振宇說，雨水下水道規畫478公里，去年全面清查發現過去少報64公里、加上增設的5公里達349公里，實施率已達73％，可望在今年超越台中和台南，會持續努力。

(中國時報)