濫墾山林蓋廟 遭罰60萬強拆

2018年04月17日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

三峽有木里山區「三清萬甲仙境」宮廟業者，未申請水土保持計畫與建照，擅自動工挖去山頭，山林美景遭濫墾將近1公頃，已被罰60萬元，新北市拆除大隊16日入場拆除，但因地點隱密交通不便，預估將花費1個月時間才能全數拆完畢。

拆除大隊指出，興建中的「三清萬甲仙境」宮廟，位於三峽有木里隱密山林內，業者去年開始在山頭周邊架設高牆遮擋，用大型機具及砂石車進出將山林剷平興建宮廟，直到農委會使用空拍機鳥瞰，才赫見山頭慘遭削平。

拆除大隊表示，業者將茂密國有林地「砍頭」，開闢山壁斜坡造景，並興建5座大小不一鋼構鐵皮違章構造物，開發面積約1公頃幾近完工，經拆除大隊認定後開出即報即拆通知書，16日一早進場強制拆除。

拆除大隊表示，拆除行動須考量到達山頂唯一施工通道狹隘曲折，必須克服大型工程車輛無法一次抵達工區及拆除工法等諸多困難，拆除時間會比較長些，預計將花費1個月時間。

拆除大隊強調，對於違法農地、山坡地或住宅區興建違建，破壞水土或農地情事，一旦查報屬實，市府立即列入優先拆除辦理。

農業局已在去年10月依竊占國土罪嫌將業者等人送辦，並依違反《水土保持法》開罰60萬元，違建拆除後，仍需將土地恢復原狀。

(中國時報)