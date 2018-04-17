MIT手搖車 身障騎士追風無礙

2018年04月17日 04:12 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

為了讓身障朋友能實現騎自行車的夢想，新竹市政府16日舉辦「身心障礙手搖自行車體驗活動」，市長林智堅也特別騎著YouBike與15位騎乘手搖自行車的身障騎士一同繞行水景廣場，之後並頒發手搖車體驗活動結業證書，恭喜身障朋友完成馳騁車道的夢想。

市府社會處指出，手搖自行車是由「自行車暨健康科技工業研究發展中心」研發，中華大學從旁協助，開發出專屬於身障朋友的自行車，整輛手搖車90％的零件，均全由台灣廠商自行研發，騎乘方式以划船姿勢為概念，「雙手搖動」替代「腳踏」，不僅能有效鍛鍊腹肌及背肌等核心肌群，更實現自由騎乘自行車的夢想。

未來市府也將在南寮漁人碼頭添購10台手搖車，提供新竹市的身障朋友免費租借，加上新竹左岸、新竹漁人碼頭與17公里海岸線形成的微笑水岸，設施不斷升級，要讓身障朋友也能體會舒適便利的設施。

社會處表示，大部分肢體障礙者無法騎乘一般自行車，加上長期坐臥輪椅上，缺乏合適的運動，常導致嚴重的脊椎側彎，影響身心健康，2018年特地規畫兼具夢想性、休閒性及運動性的一系列手搖自行車體驗活動，包括遴選17名適合騎乘的肢體朋友，透過安全操作訓練、實際車道騎乘訓練、集訓等課程的扎實訓練，最後實現17公里海岸線騎乘的夢想。

(中國時報)