抗旱井支援工業用水 啟動

2018年04月17日 04:12 中國時報 莊曜聰 、 張伊珊 ╱綜合報導 ╱綜合報導

南部地區去年較少颱風侵襲，冬季雨量也相當少，目前台南市顯示出「水情稍緊」的綠燈，且尚未脫離枯水期，農業用水已採灌8停8作法，要待6月梅雨來臨時，才可望有明顯降雨，台南市府經發局啟動抗旱井支援工業用水機制，並呼籲民眾與產業節約用水，希望能達成不限水的目標。

此外，供應大嘉義地區的仁義潭水位持續下探，水利署南區水資源局副局長簡振源表示，目前嘉義水情仍然屬正常穩定的藍燈，預計可支撐至5月梅雨季前。

台南市府經發局指出，曾文水庫有效蓄水量僅10.4％（蓄水量4717萬立方公尺），烏山頭水庫蓄水率61.96％（蓄水量4860萬立方公尺），南化水庫蓄水率37.37％（蓄水量3490萬立方公尺），蓄水率普遍不佳。

自來水公司第五區管理處副處長何承嶧表示，15日晚間嘉義地區久旱逢甘霖，但降入仁義潭上游集水區的雨量有限。仁義潭水庫有效蓄水量約706萬立方公尺；蘭潭水庫有效蓄水量約460萬立方公尺，目前兩水庫合計有效蓄水率約33.72％，略高於去年同期數據。

台南市府經發局指出，為因應旱象，去年底已完成19口抗旱水井的公告，並啟動抗旱井支援工業用水機制，若進入第二階段限水時，有需求的廠商可向經發局洽詢並提出申請作業，由市府召集業者及台糖公司取水協調。

南水局強調，在梅雨來臨解除旱象前，將持續與嘉南農田水利會、自來水公司、嘉義縣市政府及相關工業用水單位等合作節約用水，監控水情進行滾動式檢討。

嘉義縣副縣長吳芳銘，除了呼籲民眾節約用水外，16日適逢有「雨水媽」稱號的大甲媽祖，遶境至新港奉天宮，也希望能為嘉義地區帶來豐沛的雨水。

(中國時報)