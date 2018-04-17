輕軌二階挨批 捷運局不停工

美術館區60多位居民代表16日前往議會抗議，要求輕軌二階段停工、啟動協商、重新規畫路線。（林宏聰攝）

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中國時報
／高雄報導

高雄輕軌第二階段動工引發反彈，美術館路住戶16日由議員李喬如帶領赴議會抗議，擔心未來單側路寬剩不到5米，車輛出入危險，救護車也難通行，要求停工並變更路線；捷運局允諾加強溝通，但堅稱完工後車行道路更寬，不同意停工。

李喬如說，美術館路原有17米寬，加上兩側人行道各1.5米，但輕軌完成後，單側道路剩4.6米寬，很多大樓地下停車場出入口就設在美術館路，未來車輛出入一定很危險，輕軌站體更可能阻礙消防車輛。

高市醫師公會副祕書長、美術館區皇苑人文臻藏住戶代表蔡昌學說，輕軌完成後，美術館路將不能臨時停車，老人要搭復康巴士外出復健會受影響，而聯合醫院急診室救護車進出也肯定大塞車，「市府別官逼民反，否則住戶絕對抗爭到底！」

政大地政學系教授徐世榮特地南下聲援，他指出因政府工程、經濟掛帥，過去許多重大交通建設是黑箱作業，規畫期間沒與人民溝通；他強調，城市是為人民存在，而非為硬體建設存在，呼籲花媽回歸初衷，重新審視人權的重要性。

捷運局長吳義隆解釋，美術館路兩側停車格取消後，未來單邊車行道路其實有6.3米，比現在6米還寬，且包括聯合醫院救護車、消防車動線均與衛生局、消防局討論過，不會受到影響，為免影響工期，捷運局傾向不停工，但會盡速增開說明會。

(中國時報)

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