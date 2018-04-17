大樓瓦斯管線裸露 厝邊心驚

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中國時報
／基隆報導

基隆市暖暖區東勢街的地下道更曾在2015年發生過氣爆事件，當地民眾陳情反映，東勢街26巷88號前瓦斯管線竟直接裸露設置在外牆上，恐有安全疑慮，立委蔡適應服務處獲報後，16日邀集相關單位會勘，要求立即將管線包覆改善。

居住在東勢街26巷的當地住戶反映，住家隔壁大樓剛新建好的天然氣管線，設置圍牆上方，管線不但沒有妥善保護，且位於開放空間，任何人都能碰觸管線，十分擔心天然氣的安全問題。

「真的很恐怖！」簡姓居民指出，這裡是集合式住宅區，人口密集，但每次從大門進出時，都看到瓦斯管線裸露在外牆上，覺得非常害怕，擔心會危及大家的居住安全，萬一沒做好防護措施，後果恐不堪設想。

立委蔡適應服務處主任林明智表示，此處是剛新建不久的集合式住宅區，但天然氣管線竟是攀附在外牆上，緊鄰著民宅非常危險，經過與各單位協調後，要求欣隆天然氣公司立即將管線進行安全包覆。

林明智指出，除此之外，也要求欣隆天然氣公司未來在任何地方設置管線時，必須做好安全措施，並編列好適當的預算，另外也要求基隆市政府執行檢討機制，不要讓瓦斯公司設置完管線後，就沒有進行驗收，務必以民眾的安全作為主要考量。

對此，欣隆天然氣公司承諾，會立即將管線包覆，也會妥善管理操作管線的門閥，勿讓民眾輕易的碰觸到。市府工務處與都發處人員也表示會加以監督，並檢討改善。

(中國時報)

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