提醒慢行 機車待轉區設LED

2018年04月17日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

機車待轉區是不少機車族的痛，新北市交通局透過設置左轉專用道，改善機車與直行車衝突，但仍有不少地區路幅過小，無法再畫專用道，交通局想出在待轉區設置LED輔助燈光，提醒直行車輛駕駛，目前選定中和橋和路左轉橋安街作為示範區，預計年底增加20處以上。

交通局設置機車左轉專用道，本月11日新增中和中正路、健康路口一處，全市左轉專用道已增至33處，騎士不用再到待轉區，大幅降低機車直行車衝突，但仍有不少市區道路狹窄，要再多畫1條專用道相當勉強。

交通局交通管制工程科長陳建成舉例指出，中和橋和路與橋安街交叉口處為T字型路口，該交叉口處機慢車左轉待轉區，因無足夠空間退縮只好配置在外側車道上，直行汽機車曾有直接跨越待轉區情況，過程險象環生。

陳建成說，交通局改於左轉待轉區域邊框埋設LED條燈，光源不足的情況下，在橋安路號誌為綠燈時自動啟動LED閃爍亮燈模式，提醒直行車輛駕駛人行經該處時減速，避開待轉區通行，加強路口左轉機慢車須二段式待轉指示，目前測試效果良好，預計年底前將增設20處。

除標線新措施，交通局也擇定板橋、三重、新莊、中和、永和、土城、淡水區等14處地點，集中設置路邊電動機車專用停車格，預計可提供約150輛電動機車使用，後續並將檢討設置電動機車充電設備，鼓勵民眾多使用電動機車。

(中國時報)