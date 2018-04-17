阿姆坪防淤隧道 2020年完工

2018年04月17日 04:12 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

為了延長石門水庫壽命，前瞻計畫中「石門水庫阿姆坪防淤隧道工程」16日開工，未來可作為抽泥、沖淤兼運砂通道，每年可清除64萬立方公尺淤泥，預計2020年完工。行政院長賴清德表示，一系列的計畫會讓石門水庫起死回生，永續經營。

石門水庫原本庫容約3億立方公尺，但因大量淤積關係，目前僅剩2億立方米的容量。為了維持石門水庫壽命，水庫目前採取陸挖、抽泥船、水力排砂3種方式清除淤泥，但合計每年只能清除約207萬立方公尺的淤泥。石門水庫每年入庫砂量約342萬立方公尺，也就是每年仍會淤積135萬立方米淤泥。

經濟部水利署表示，阿姆坪防淤隧道啟用後，每年將可再清除64萬立方公尺的淤泥，將可有效延長石門水庫壽命，隧道長約3702公尺，隧道斷面寬約8公尺、高約7公尺，工程經費約36.58億元，預計2020年底完工。

行政院長賴清德表示，石門水庫對桃園地區民生用水、農工發展、水旱防災，有莫大貢獻，但因水土保持等因素，如今僅剩2億餘噸庫容，因此行政院在2005年通過「石門水庫及其集水區整治計畫」，分階段進行，希望讓水庫永續經營，穩定提供大桃園發展所需。

水利署補充，防淤隧道完工後，在颱洪期間可藉由水力排砂排除流入水庫的泥砂，平時則藉由抽泥船將淤積物送至水庫下游，若是枯水期，卡車還可在內部通行，直接載送淤泥。與傳統陸挖相比，可以減少影響周遭交通，也是國內首見。

(中國時報)