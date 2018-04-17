大甲媽到新港 5000人接駕

大甲媽祖鑾轎在信徒簇擁下抵達嘉義縣。（翁聖勳攝）

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中國時報
翁聖勳／嘉縣報導

大甲鎮瀾宮媽祖遶境16日抵達嘉縣新港奉天宮，鑾轎所到之處萬人空巷，奉天宮響應環保，減少燃放鞭炮，儘管少了震耳欲聾鞭炮聲及滿地炮灰，仍舊抵擋不住民眾瘋媽祖。

大甲鎮瀾宮媽祖16日下午1時10分抵達雲、嘉交界的新港鄉崙仔大橋，數千信眾提前5、6個小時在現場守候，嘉義縣長張花冠、副縣長吳芳銘、立委陳明文、奉天宮董事長何達煌及廟方團隊，嘉義縣市各級民代等人迎接。

大甲媽祖鑾轎抵達時，民眾一看到媽祖鑾轎，有人激動得跪地躦轎底，有人雙手合十虔誠默念，或是拿出相機、手機搶拍，4、5000名民眾把崙仔大橋擠得水洩不通。

張花冠表示，大甲鎮瀾宮的媽祖遶境活動是世界級3大宗教盛事，不乏年長者跟著遶境隊伍來到嘉義，除了象徵著世代傳承，也見證媽祖信仰影響力。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標表示，跟媽祖間的感情一切盡在不言中，感謝每年全國各地信徒徒步跟隨媽祖神轎到新港，也感謝嘉義的信徒一路上準備食物及飲料給大家。

奉天宮董事長何達煌說，今年響應環保，營造乾淨的進香環境，除了減少鞭炮施放，奉天宮更與鄉公所清潔隊及當地50個社團單位推動「淨港計畫」，預計將有上千人擔任義工，力行垃圾不落地，一起為媽祖及環保盡一份心力。

大甲媽鑾轎昨晚安駕奉天宮，17日上午8點將於廟前廣場展開祝壽大典，讓各地信眾有機會向大甲媽參拜，17日晚間10點起駕返回大甲。

(中國時報)

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