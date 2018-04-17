重現羅東林場 體驗一日木工

友善列印
中國時報
／宜蘭報導

羅東林業文化園區的羅東自然教育中心成立10年，從4月21日起至12月底，特別規畫10年成果展，21日當天有「林場開麥拉」等活動，要將園區拉回到50年前，邀請鄉親到園區，感受當年人聲鼎沸、人來人往的林場工作氛圍。

羅東林管處表示，50年前的羅東林場每天都人潮群聚、充滿朝氣，隨著一批又一批的木材從太平山運進林場，木材工人、商人、旅客、火車人員，以及林場居民全都齊聚在此，直到太平山伐木沒落，盛況走入歷史。

4月21日舉辦的「林場開麥拉」，將重現過去羅東林場（即今羅東林業文化園區）的盛況，邀請眾人穿過時光隧道，工人們會準時上工，園區裡的竹林車站多了車站長，還讓大家了解如何裁切木頭。

此外，林管處開辦工人訓練班，要教大家如何成為稱職的林場工人，幫忙師傅運角料、鋸木頭、剝樹皮。

園區內的「森動館」當天也將展開為期8個月的羅東自然教育中心「十話十說成果展」，宜蘭土地的變化、環境的變遷，都將在森動館展出。

羅東林管處表示，各種深度有內涵的活動，在4月21日走進羅東林業文化園區都能夠看見，相關活動訊息民眾可以參考羅東自然教育中心部落格（http://luodong-nec.blogspot.com）等網站查詢。

(中國時報)

許立明將代理高巿長 新店央北 7土地標售

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。