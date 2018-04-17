重現羅東林場 體驗一日木工

2018年04月17日 04:11 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

羅東林業文化園區的羅東自然教育中心成立10年，從4月21日起至12月底，特別規畫10年成果展，21日當天有「林場開麥拉」等活動，要將園區拉回到50年前，邀請鄉親到園區，感受當年人聲鼎沸、人來人往的林場工作氛圍。

羅東林管處表示，50年前的羅東林場每天都人潮群聚、充滿朝氣，隨著一批又一批的木材從太平山運進林場，木材工人、商人、旅客、火車人員，以及林場居民全都齊聚在此，直到太平山伐木沒落，盛況走入歷史。

4月21日舉辦的「林場開麥拉」，將重現過去羅東林場（即今羅東林業文化園區）的盛況，邀請眾人穿過時光隧道，工人們會準時上工，園區裡的竹林車站多了車站長，還讓大家了解如何裁切木頭。

此外，林管處開辦工人訓練班，要教大家如何成為稱職的林場工人，幫忙師傅運角料、鋸木頭、剝樹皮。

園區內的「森動館」當天也將展開為期8個月的羅東自然教育中心「十話十說成果展」，宜蘭土地的變化、環境的變遷，都將在森動館展出。

羅東林管處表示，各種深度有內涵的活動，在4月21日走進羅東林業文化園區都能夠看見，相關活動訊息民眾可以參考羅東自然教育中心部落格（http://luodong-nec.blogspot.com）等網站查詢。

(中國時報)