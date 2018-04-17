不滿被開單 檢舉其他違規駕駛

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中國時報
／綜合報導

國道第二公路警察大隊接獲民眾檢舉案件驚人，甚至還有分隊單一承辦員警半年接獲量破5000件，警方分析不少車主是因曾遭開罰而忿忿不平，轉而成檢舉達人。新竹市陳姓民眾甚至收到模糊車牌罰單照，質疑警方開單正當性，後經申訴撤銷。

國道二隊大隊長李忠賢指出，以竹北匝道為例，因應車流量大，開放上班特定時段路肩行駛，但因路面縮減緣故，常有用路人因提早駛入路肩而被開罰，甚至有駕駛戲稱該路段為「陷阱路肩」，因遭檢舉開罰的案件多，已協調公路總局加強繪製槽化線區域。

新竹市陳姓男子日前接到行駛國道1號頭份交流道闖路肩罰單，開罰4000元還記點，不料翻開隨案所附的6張照片，車牌竟沒有一張是清楚的，警方及監理單位卻能準確將罰單寄到他家，憤而向監理單位申訴，罰單獲撤銷，仍忍不住痛批「實在太扯！」

李忠賢說，根據統計，目前全台車輛安裝行車記錄器的比率已經接近8成，駕駛接獲罰單後忿忿不平，下次開到同樣路段、遇到與自己同樣的違規情況，就容易有「為什麼只有我被開罰？」的心理，轉而變身為檢舉達人，以自己車內的行車記錄器影像去檢舉。

依規定，檢舉案件必須在7天內提出，加上國道警察受理約30天流程，有些往返通勤的駕駛可能在不知遭檢舉狀況下連續違規，等到收到罰單時已經累積了一整疊。李忠賢指出，遇有類似情況，也會請監理單位視違規情節合併裁罰。

(中國時報)

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