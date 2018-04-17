全民買洋蔥 農民直呼揪感心

2018年04月17日 04:12 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

今年恆春半島洋蔥盛產，卻遇上產期與中部洋蔥重疊，造成開盤後價格一路崩跌，消息傳出不少民間工會與企業紛紛解囊相助，16日上午屏東有4間民間企業共合購90公噸、6000袋洋蔥，讓買洋蔥近來成了全民運動，看在農民眼裡直呼「揪感心」。

屏縣府農業處副處長鄭永裕指出，恆春半島洋蔥種植面積630公頃、約占全國近半，主要產地為恆春鎮、車城鄉及枋山鄉；今年生產過程未遇風雨，加上恆春特有的落山風吹襲，讓生長期無露水不易罹病，且成熟後的蔥葉自然倒伏、養分回流，洋蔥球莖各個飽滿碩大。

無奈今年全台洋蔥種植面積較去年多出200公頃，產量也多出1萬多公噸，堪稱是洋蔥豐收年，但農民卻因量產面臨價格崩盤窘境；屏東縣副縣長吳麗雪說，前天參加大學同學會，特地載了一車洋蔥當場推銷，讓大家認識屏東洋蔥的好。

同開科技工程公司董事長洪榆舜也與其他3個民營企業共同認購滿滿2車洋蔥，他說，目前有案子在屏東進行，民企取之社會、用之社會，所有買來的洋蔥都將運回台北總部。

知名大廚吳秉承強調，每個師傅都有一道拿手好湯，湯裡共通的食材就是洋蔥，它是提味、料理不可或缺的原料，因此在盛產期研發多款洋蔥料理，並教導民眾如何煮食，期盼將洋蔥入菜，同時解決農民燃眉之急，不致白費一整年的辛苦。

(中國時報)