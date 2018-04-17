知本光電專區 兼顧環保經濟

2018年04月17日 04:12 中國時報 黃健庭

炎夏將至，用電量攀高，如何確保供電穩定，大家都關心。「缺電」是台灣當前重大危機，推動節能措施之外，綠能開發已迫在眉睫。

知本光電專區預估每年可生產2億度以上電力，約是台東全縣1年用電9億度的1/4。台東長期百分之百仰賴外地供電，能擁有自主電力，對滿足用電需求、地方產業民生，都是一大突破。面對將來可能的限電、斷電等突發狀況，台東將有安全的可用電力。

專區原基地面積226公頃，考量溼地生態的維護，縣府特別保留65公頃，僅以161公頃辦理招商，並要求開發商必須在兼顧環保情形下規畫，縣府也一定落實審查。

為求公平公開，並使效益極大化，這次招商由符合資格廠商中提供最高回饋金者得標，未來20年可望每年挹注縣庫數千萬元以上，可大幅改善台東困窘的財政。

縣府財經處同仁1年多努力推動下，本案最近終於開標。在相關行政程序完成後，得標廠商必須以具體規畫內容和鄰近部落溝通並取得同意，才能進行太陽能電廠的設置。

活化善用一個閒置荒廢近30年的地方，尤其從一直以來朝渡假村規畫的方向，轉為對土地負擔最輕的太陽能光電，積極創造環保、綠能、經濟三贏，我相信這是對台東長遠發展最負責任的作法。

(中國時報)