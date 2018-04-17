議員質疑 老人共餐人數灌水

台北市議員王鴻薇指出，北市府宣稱老人共餐有420萬人次受惠，質疑有做假帳之嫌。圖為台北市長柯文哲與長者一同用餐。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

台北市議員王鴻薇16日在民政部門質詢揭露，市府統計325處據點共有420萬人次參與共餐，平均下來每個共餐據點一周應有250人次，但卻僅有4處符合，質疑市府造假；北市社會局長許立民只強調，共餐據點不是只有提供長者吃飯。

參與人次僅4處達標

市長柯文哲停發重陽敬老金後，堅持將省下的錢用來建構長期穩定的老人長照系統，以及補助老人共餐據點發展。

王鴻薇調閱資料發現，去年老人共餐預算1.7億元，社會局統計325處共餐據點，全年有420萬人次參與，不過，經計算平均一個共餐據點一周應該要有250人次，但社會局提供的名冊中，竟僅有4處超過250人次。

她進一步指出，4處超過250人次的據點，分別是台北醫學院大安分院，有250人次，大安區群英里250人次、基督教長老教會大安分會260人次，與士林靈糧堂西湖日照中心360人次。

要求一周內提出報告

王鴻薇說，325處據點甚至有121處每周人次低於30人，比率多達37％，她質疑北市才270萬人，這樣的數字該怎麼達成每年420萬人次？簡直太鬼扯了，錢究竟花去哪，懷疑根本是有人做帳，要求市府徹查並在一周內交出詳細報告，否則將到監察院檢舉市府。

對此，許立民多次強調，共餐據點不是只有提供長者吃飯，還有開辦課程、關懷訪視和托老，此話一出，惹得王鴻薇大罵「你是男版吳音寧嗎？」一直跳針沒有回答到問題。

(中國時報)

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