漫步雲仙樂園 火金姑來照路

賞螢季節來臨！新店區碧潭和美山是知名賞螢聖地，常吸引大批民眾前往欣賞，除了和美山外，位於烏來瀑布源頭的「雲仙樂園」更是賞螢祕境，沒有光害、遠離都市塵囂，雲仙樂園總經理楊建弘形容，「漫步在樂園內，都會撞到螢火蟲！」（葉書宏翻攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

賞螢季節來臨！新店區碧潭和美山是知名賞螢聖地，常吸引大批民眾前往欣賞，除了和美山外，位於烏來瀑布源頭的「雲仙樂園」更是賞螢祕境，沒有光害、遠離都市塵囂，雲仙樂園總經理楊建弘形容，「漫步在樂園內，都會撞到螢火蟲！」

好山好水 沉浸芬多精浴

烏來好山好水眾所皆知，雲仙樂園、纜車更是當地重要資產，樂園逾50年歷史，是全台唯一開車到不了的樂園，更是許多民眾的青春回憶，然而，卻鮮少人知樂園是絕佳的賞螢祕境，遠離都市光害、遠離塵囂，一邊賞螢一邊享受森林芬多精浴。

楊建弘說，園區內有多處螢火蟲棲地，入夜後民眾漫步在樂園內都會撞到螢火蟲，可以近距離感受螢火蟲在身旁漫舞，也不會有太多的人聲吵雜，絕對是新北市內難得一見的賞螢祕境。

有別於一般玩樂型樂園，以原住民及生態為主，園內步道、瀑布、美景常吸引外籍旅客到訪，尤其位於烏來瀑布的水源地，海拔約500公尺，園內有划船、射箭、漆彈等多項遊樂設施，非常適合家庭旅遊。

4/28起賞螢趣 專人導覽

樂園自4月28日起至6月30日止，推出「2018Cue夏賞螢趣」活動，規畫一系列食宿與體驗遊程，活動中會安排導覽人員，讓民眾體驗不一樣的生態之旅，詳情可到官方網站查詢。

值得一提，新北市議員陳儀君近年來推動「參與式預算」，碧潭和美山螢火蟲生態步道工程連續2屆拿下最高票，顯示民眾對於賞螢生態步道相當重視，民眾賞螢之餘更可了解生態環境、保育的重要性。

(中國時報)

議員質疑 老人共餐人數灌水 民進黨柯建銘臉書表態 不再選立…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。