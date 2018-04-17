漫步雲仙樂園 火金姑來照路

2018年04月17日 04:11 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

賞螢季節來臨！新店區碧潭和美山是知名賞螢聖地，常吸引大批民眾前往欣賞，除了和美山外，位於烏來瀑布源頭的「雲仙樂園」更是賞螢祕境，沒有光害、遠離都市塵囂，雲仙樂園總經理楊建弘形容，「漫步在樂園內，都會撞到螢火蟲！」

好山好水 沉浸芬多精浴

烏來好山好水眾所皆知，雲仙樂園、纜車更是當地重要資產，樂園逾50年歷史，是全台唯一開車到不了的樂園，更是許多民眾的青春回憶，然而，卻鮮少人知樂園是絕佳的賞螢祕境，遠離都市光害、遠離塵囂，一邊賞螢一邊享受森林芬多精浴。

楊建弘說，園區內有多處螢火蟲棲地，入夜後民眾漫步在樂園內都會撞到螢火蟲，可以近距離感受螢火蟲在身旁漫舞，也不會有太多的人聲吵雜，絕對是新北市內難得一見的賞螢祕境。

有別於一般玩樂型樂園，以原住民及生態為主，園內步道、瀑布、美景常吸引外籍旅客到訪，尤其位於烏來瀑布的水源地，海拔約500公尺，園內有划船、射箭、漆彈等多項遊樂設施，非常適合家庭旅遊。

4/28起賞螢趣 專人導覽

樂園自4月28日起至6月30日止，推出「2018Cue夏賞螢趣」活動，規畫一系列食宿與體驗遊程，活動中會安排導覽人員，讓民眾體驗不一樣的生態之旅，詳情可到官方網站查詢。

值得一提，新北市議員陳儀君近年來推動「參與式預算」，碧潭和美山螢火蟲生態步道工程連續2屆拿下最高票，顯示民眾對於賞螢生態步道相當重視，民眾賞螢之餘更可了解生態環境、保育的重要性。

(中國時報)