民進黨柯建銘臉書表態 不再選立委

民進黨立院總召柯建銘（右）15日晚間在臉書PO文，指將竹市區域立委交棒予5屆市議員鄭宏輝。（翻攝自柯建銘臉書）

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中國時報
／竹市報導

民進黨新竹市政壇大換血，新人輩出！立院總召柯建銘15日晚間在臉書以【傳承、交棒／信心、期待】為題，PO文表示將竹市區域立委交棒給市議員鄭宏輝，而議員部分16日也確定提名、徵召名單，除了6人爭取連任，另有6名年輕新秀，積極培養接班人。

議員參選人名單出爐

日前新竹市民進黨議員黨內登記，有多位資深議員未登記，當時即傳言地方各級民代將大換血，讓黨內培養的新人傳承接棒。柯建銘前晚就在臉書PO文表示，將由連任5屆市議員的鄭宏輝接棒，參選下屆竹市區域立委。

柯建銘表示，民進黨新竹市下屆市議員選舉登記已於4月13日完成，資深議員沒登記的有鄭正宗（6屆）、鄭宏輝（5屆）、吳秋穀（4屆），優秀新人輩出，其中最關鍵的是連任5屆、20年的鄭宏輝。

鄭宏輝1996年在柯服務處當助理，2000年是現任市長林智堅接棒，2004年則是此次登記參選東區市議員的鄭美娟，柯建銘很感謝擔任立委期間，服務處靠這些年輕助理撐起，同時磨練出成熟的政治人物應有的態度及視野。

一半爭連任一半新秀

民進黨竹市黨部在16日的執委會中也通過下屆市議員提名、徵召名單，其中新人有6人占了一半，包括提名東區的立委柯建銘助理鄭美娟、市長室祕書曾文濤，北區提名前市長辦公室主任賴稟豐、徵召前市長辦公室主任劉康彥，西區提名市長室祕書陳建名、香山區徵召前社會處長陳雪慧，6人都是民進黨內積極培養的政壇年輕新秀。

市黨部主委曾資程表示，新人共同點為學經歷豐富及公共事務經歷完整，表現民進黨提名人選年輕化、專業化、多元化特色，及年底大選搶攻議會席次的企圖心。

(中國時報)

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