中市議會臨時會 綠缺席流會

台中市議會臨時會慘遭流會後，國民黨團反批民進黨「厚顏護航、愧對市民」！（陳世宗攝）

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中國時報
／台中報導
民進黨團痛批臨時會「程序不正、於法不符」，全體議員拒絕出席背書！（陳世宗攝）

台中市議會16日召開第2屆第13次臨時會，民進黨團先召開記者會痛批，拒為程序不正、於法不符的臨時會背書，全體26位黨籍議員拒絕簽到、拒絕背書；造成市議會臨時會首日即因未達法定30人慘遭流會。國民黨團則予強烈譴責，批民進黨市議員只顧黨內初選、無視百姓權益。

藍要市長MOU案講明白

台中市政府日前和德商簽訂1100億元的海水採礦投資MOU案，卻被媒體爆料該德商是1人公司。市議會22位國民黨議員日前連署要求議會召開臨時會，請市長林佳龍進行專案報告；9日召開程序委員會，決定16、17日兩天召開臨時會。

臨時會召開前，民進黨團總召李天生、張雅旻、楊典忠、江肇國等人，先召開記者會痛批說，依《地方制度法》規定連署書已逾期失效，該黨團決定不出席「程序不正、於法不符」的違法臨時會。短短2天就要領逾30萬元出席費，黨團拒絕為投機、濫開的臨時會背書，決定不予出席。

台中市議會議長林士昌於11時53分宣布開會，卻因未達法定出席人數30人延會2次，12時52分第3次開會，依然未達法定人數慘遭流會。林士昌宣布16日議程將併入17日召開。市議會表示，依法17日只要達法定出席人數1/3即可召開。

今1/3出席即可召開

國民黨團於流會後，在議事堂舉牌高喊：「我要開會！」書記長李中痛批說，因該案牽涉1100億鉅額，市府誠信與行政能力被全國人民與國際社會質疑；民進黨團以拒不簽到相杯葛，凸顯該黨議員均以黨為優先、無視民生與市政，台中市民應予以唾棄、譴責。

(中國時報)

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