麥寮港改制 張麗善推公投

2018年04月17日 04:12 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

把握國際經貿商機，張麗善推麥寮港改制為工商綜合港。（張朝欣翻攝）

國民黨雲林縣長參選人立委張麗善推動麥寮港改制成工商綜合港，16日宣布將在本月20日前完成5000份公投連署，藉此帶動雲林農工商漁相關產業全面發展，日後更可做為國際、兩岸經貿交流的最佳基地。

具備工商綜合港潛力

麥寮港目前定位為工業專用港，地理位置優越、吞吐量大、腹地廣闊，水深達24公尺，是全台航道最深的港埠，可容納26萬噸級油輪進出，港區現有營運碼頭20座，另有腹地達100公頃的公共碼頭10座。

張麗善表示，麥寮港具備國際商港或工商綜合港的潛力，但目前僅由台塑六輕使用，沒有發揮最大效益，非常可惜，因此她發起公投連署，目前連署情況相當踴躍，已突破公投第1階段1800份門檻，預計至少有5000份。

張麗善認為麥寮港改制為工商綜合港，將有助於雲林縣由基礎工業及傳統農業縣轉型為工商大縣。另已停擺的麥寮新市鎮也有機會重新啟動，以因應未來報關、倉儲物流、貨櫃轉運、棧埠服務的需求，進而創造更多就業機會。

可望重啟麥寮新市鎮

「麥寮工商綜合港將是改變雲林邁向更美好未來的重要契機」張麗善說，目前雲林縣內有離島工業區台西區1163公頃、新興區283公頃，搭配麥寮港的轉型，將成為「前店後廠」的最佳國際貿易場域。

張麗善強調，麥寮港的轉型，還可搭配雲林設置亞太農業物流園區，檢疫與種苗都是雲林產業的優勢，將雲林放在亞太農業的框架下尋求新的出路與商機，爭取雲嘉等地農產及加工品從麥寮港輸出，不僅可大幅降低運送成本，還能吸引更多企業進駐。

(中國時報)