熱氣球嘉年華 拚觀光將延長

台東熱氣球嘉年華7年來有超過450萬人次到訪，創造近90億產值。小圖為小小兵造型氣球。（莊哲權攝、台東縣政府提供）

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中國時報
／台東報導

第8屆熱氣球嘉年華即將在6月底登場，台東縣長黃健庭表示，熱氣球活動7年來創造近90億產值，翻轉了台東的經濟，「熱氣球經濟學」儼然成形；這也是黃健庭任內最後1次熱氣球嘉年華，他有感而發地說，熱氣球從無到有，帶來龐大經濟效益，也讓台東被世界看見，「繼任者應該不會笨到把熱氣球停掉」。

帶旺台東經濟奇蹟

黃健庭與前觀旅處處長陳淑慧聯手催生台東熱氣球產業，7年來超過450萬人次到訪，創造近90億元產值，民間存款從2009年的1180億元逐年攀升到去年的1551億元，商家的營業額去年729億元，也比2009年成長了200億元，民宿和飯店房間數相較2009年，增加超過6000個房間。

黃健庭說，熱氣球從無到有，今年更入選Travel Channel世界12大之一，除了龐大的經濟效益以外，也因為熱氣球與國際交流，讓台東被世界看見，這幾年透過熱氣球翻轉了台東的經濟，難怪有人將台東的經濟奇蹟稱為「熱氣球經濟學」。

「我想繼任者應該不會笨到把熱氣球停掉」，黃健庭即將卸下縣長職務，他說，熱氣球把餅做大，如何讓熱氣球推陳出新，辦出更具自己特色，及籌措龐大經費，將是繼任縣長最大挑戰。

新縣長把餅做更大

第8屆「台灣國際熱氣球嘉年華」將在6月30日展開，黃健庭說，今年大環境不佳加上花蓮震災，台東觀光產業受創嚴重，為了拚觀光，決定加碼讓延長至8月13日。

最具特色的光雕晚會新增志航基地、台東大學，並力邀救世基督像、小小兵、「天外奇蹟」熱氣球、及全球首度亮相的英國鬥牛犬和台灣觀光大使「喔熊」等總計39顆造型球，今年暑假，在台東就對了。

(中國時報)

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