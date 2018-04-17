預算你決定 行動投票車上路

北市府今年參與式預算提案i-Voting開跑，特別加入「行動投票車」胖卡方便市民參與。（張立勳攝）

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中國時報
／台北報導

北市府今年參與式預算提案i-Voting開跑，49件提案包括公園改造、環境復育、交通安全及人文藝術，民眾即日起至4月30日，除了可至區公所、戶政事務所投票外，部分捷運站、商場與宮廟也有投票站，民政局更推出「行動投票車」胖卡在全市趴趴走，方便大家參與投票。

經市府各機關員工和市民半年來提出構想、討論成形，共產出49件提案，內容有公園改造、環境復育、老幼照護、交通安全及人文藝術等領域，昨由北市副市長鄧家基宣布，自17日起到30日展開i-Voting票選活動。

鄧家基致詞時表示，市政要能夠接地氣，必須全民一起來討論、決策，透過i-Voting投票機制，不但能提升市民參與機會，施政預算也才不會流於浮濫，為增加投票率，民政局特別派出「行動投票車」胖卡，將在全市人潮聚集景點或街道巷弄出沒，目標吸引7萬人參加。

此外，市府準備豐富大獎給參與投票的民眾，全市投票總人數達3萬人將抽出2位幸運兒，送出價值3萬元的禮品，各區投票人數達2000人，將各自抽出1位民眾，送出價值1萬元禮品，其他還有多達100個普獎。

民政局自治行政科長方越琦說，只要年滿16歲且設籍、就學、就業或居住在台北市的民眾，即可參加投票，相關資訊和提案已公布在市府i-Voting網路投票系統（https://ivoting.taipei）、公民提案參與式預算平台（https://pb.taipei）及各區公所網站。

(中國時報)

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