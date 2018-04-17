鐵人夢語－一群人可以走得更遠

2018年04月17日 04:11 中國時報 李萬吉

上周末總算如願完成人生第一場超級鐵人三項賽事，全程226公里，從清晨奮戰到天黑，耗費14小時又33分鐘。以六旬之齡，是很值得驕傲的成績了！

儘管一年來已做足了訓練和準備，面對這種高難度的挑戰，無論身心都還是吃足了苦頭，尤其180公里的自行車，有一半的距離是逆風而行，非常辛苦，偶爾陣風，還有被吹倒的可能。當時心中只有一個念頭，握緊把手，壓低姿勢，更加用力，更加專注，就是要完賽！

多數人都認為鐵人三項是極度自我挑戰的運動。實際上，若有夥伴的相互激勵，更能讓自己在辛苦的訓練和賽程中堅持下去。因此從一開始就採取團體戰的策略，在集團中召集運動同好，一起練習，一起參賽，慢慢形成集團的風氣，參與人數不斷增加，已成台灣最多員工完成鐵人三項的集團。

除了共同參賽的夥伴外，團隊的力量也發揮在各種行政支援和後勤補給上，不僅讓賽前的準備更有效率，完成賽事的機會更高，成績也更好。尤其這次超級鐵人賽中，集團夥伴的全程陪伴和各種即時能量補給，是幫助我們完成挑戰的重要因素。

這兩周，康橋學校有252位高一孩子也踏上自己的「傳騎」之旅，一千公里的單車騎行環台。九年來已超過兩千位孩子參與此一壯遊活動，當中難免摔車受傷，或是體力負荷已達極限，卻少有人因此放棄。甚至有體力好的孩子自願在隊伍前領騎，只為了幫助同學減少風阻，好讓大家在16歲一起完成艱難的挑戰。

「一個人可以走得很快，一群人可以走得很遠」，從全年級的登百岳、泳度日月潭、東海岸健行到單車環台，我們都期待孩子在挑戰的過程中體會和牢記這種團隊精神，因為那是他們面對未來挑戰不可或缺的力量。

（作者為康軒文教集團董事長）

(中國時報)