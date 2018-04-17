四大水果金剛 卓蘭觀光新亮點

2018年04月17日 04:12 中國時報 李佳玲 ／苗栗報導 ／苗栗報導

苗栗卓蘭鎮擁有水果王國的美稱，鎮內約有2400公頃的面積栽種水果，其中水梨、楊桃、葡萄、柑橘等4大主力水果更是名聞全國，享譽水果「四大金剛」的盛名。近年卓蘭鎮公所為了結合水果與觀光遊憩，利用閒置空間打造全國首創5米高的四大水果金剛，希望透過融入水果意象的地景營造，讓遊客造訪卓蘭時有新的遊憩亮點。

啟用儀式16日在卓蘭鎮公所前舉行，副縣長鄧桂菊、縣議員楊恭林、卓蘭鎮長詹坤金、鄉代會主席詹愛純及多位鎮民代表、里長等人一起為四大水果金剛模型揭幕，卓蘭國小並表演祥獅獻瑞熱烈慶祝。

詹坤金表示，為了推廣行銷卓蘭水果，近年屢向中央爭取經費，強化卓蘭周遭環境硬體，這次以2年時間打造全國唯一的「四大水果金剛」，每座金剛水果意象高約5米，氣勢軒昂，期盼透過這4座融入水果意象的地景藝術，營造觀光遊憩亮點。

四座水果金剛意象地景分別位於新厝里卓蘭鎮公所旁的楊桃金剛、西坪里苗52線銘珠農場旁的柑橘金剛、奉天宮卓蘭堤防旁的水梨金剛、苗140線往內灣方向距卓蘭大橋約5公里處的葡萄金剛。

鄧桂菊指出，卓蘭鎮物產富饒、風景秀麗，尤其是一年四季都能生產豐盛的水果，近年來發展休閒農業套裝旅遊行程，卓蘭鎮果香花香與美景甚受國內外遊客青睞，希望藉由四大水果金剛藝術裝置打響卓蘭鎮農業產業文化特色。

(中國時報)