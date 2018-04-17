資源回收率逾50％ 台南連8年獲獎

全國執行機關資源回收績優單位頒獎典禮移師台南市舉行，環保署長李應元（前排右七）專程南下表揚各得獎單位。（洪榮志攝）

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中國時報
／台南報導

2017年度全國執行機關資源回收績優單位頒獎典禮，16日移師台南市舉行。環保署長李應元專程南下表揚各得獎單位，還嘉許台南市連續第8年得獎的傑出表現，足為資源回收的典範。台南市代理市長李孟諺也期勉環保局同仁及全體市民再接再厲，再創佳績。

全國執行機關資源回收績優單位評比，共有台南市等13個縣市及22個鄉鎮市公所獲獎。其中，台南市更連續第8年獲獎，環保署今年特別將頒獎典禮移師至台南市舉行，表彰台南市的傑出表現。

李應元說，全台資源回收率從1998年的5.87％成長到目前的52％，回收量也從每年55萬噸增加到目前的410萬噸，這就是落實循環經濟的成果。

李應元還強調，資源回收再利用的內容，包括紙、塑膠袋甚至手機，未來蘋果手機使用現有的金屬就能再製新手機，希望地球的金山、銀山不要在我們這一代就被用光，這才是地球永續的意義。

李孟諺表示，台南市的資源回收工作，去年陸續推動源頭減量、智能資訊、便利回收、輔導評比、資收大軍、暢通去化等6大作法後，更使回收率從2010年的37.44％提升至50.58％，成果豐碩。

環保局長林健三也指出，台南市推動資源回收不遺餘力，因應廢棄物清理法的修正，推動「工業區員工生活廢棄物隨袋徵收計畫」更備受考核委員肯定。

此外，從宣導、收運、稽查等多方著手的垃圾源頭控管，有效落實資源回收；與量販業合作建置「SIGUREC大型資源智慧回收站」，鼓勵民眾回收8大類資源回收物兌換折價券，也大幅提升民眾回收意願；還建置「台南資心回收地圖網」，方便民眾查詢回收站資訊，讓回收行動更貼近生活。

(中國時報)

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