港口茶與你有約 體驗滿州之美

2018年04月17日 04:12 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

港口茶為恆春三寶之一，因產於滿州鄉港口村而得名，雖種植地的海拔高度不及100公尺，是台灣海拔最低、最南端的產茶地，但歷史卻有百年之久，《恆春縣誌》實有記載，墾管處為推廣在地好物，將於22日舉辦「海角Tea time@墾丁」活動，讓遊客體驗滿州之美。

墾管處表示，據《恆春縣誌》記載，清朝光緒年間，恆春縣令周有基喜歡喝茶，祖籍福建的茶農為此自武夷山攜回茶種種在港口村，港口茶因而得名。

然而，恆春半島雖陽光充足，但無雲霧帶，實際上是不適合種茶的地方，但港口茶適應力強且耐乾旱，迎著太平洋鹹鹹的海風、淡淡的海味，「葉面厚、水份少、葉片有白色鹽霧」成就了獨一無二的特色，不僅有先苦後甘的滋味，還有香醇回甘的口感。

墾管處為讓大眾能親自體驗採茶及港口村的自然人文風情，循著茶山的小徑尋訪當地人、事、物，登頂眺望一片綠油油的茶園，並面對太平洋遼闊的海景唱著山歌採茶去，特與港口社區合作推出深具當地特色的「海角Tea time@墾丁」活動。

墾管處指出，現代茶葉的包裝，全都是機器製成的罐裝品，但為讓參加者能重溫最古樸的年代手藝，將讓參與遊客親身體驗用傳統素雅的紙包上茶葉、再用藺草綁起、最後蓋上百年老店鎮店朱砂印等過程，且每位參加者可以免費帶回家，品嘗饋贈兩相宜。

(中國時報)