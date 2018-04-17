北藝內部裝修 將重新招標

友善列印
中國時報
／台北報導

前年因營造商倒閉停工被外界視為「爛尾樓」之一的台北藝術中心，內部裝潢部分，因牽涉新舊接面整合、工程經費等問題，歷經2次招商流標，北市工務局新工處計畫改以分2期招標，首期以內部裝修優先，預計5月上網公告，環境綠美化等項目待後續追加預算後另行施作。

外觀以「皮蛋豆腐、魔術方塊」聞名的北藝中心，前年11月因營造商倒閉，導致工程僅完成70％停工，市府去年拆為2期工程招標，第1期外處工程已完成發包並復工，可望今年底前完工，第2期內部裝潢部分，去年2次招商無人投標，預計5月再招標。

北藝中心內部裝潢工程預算為14億元，工程界人士透露，該建案經費龐大，且部分防水、水泥等須重做，承接意願本來就不高，加上近年來鋼筋、水泥、人事成本調漲，原預算恐不夠，應重新檢討標案項目及金額，否則廠商投標意願不高。

「有多少預算先做多少事！」北市新工處副處長王健忠表示，目前正在進行合約調整，像是工程項目、工程款等，預計採取分期施工方式，綠美化、天花板、室內隔間等非急迫設施列為下期工程，待後續追加經費到位在處理，以不影響主結構為主。

新工處表示，內部裝潢剩餘工期約21個月，預計5月公告第3次招標，6月底開標，最快8月有望復工；若仍無人投標，會再檢討招標內容，並縮短等標期。

(中國時報)

港口茶與你有約 體驗滿州之美 十三行考古體驗 抽中VIP免排隊

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。