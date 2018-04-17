北藝內部裝修 將重新招標

2018年04月17日 04:11 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

前年因營造商倒閉停工被外界視為「爛尾樓」之一的台北藝術中心，內部裝潢部分，因牽涉新舊接面整合、工程經費等問題，歷經2次招商流標，北市工務局新工處計畫改以分2期招標，首期以內部裝修優先，預計5月上網公告，環境綠美化等項目待後續追加預算後另行施作。

外觀以「皮蛋豆腐、魔術方塊」聞名的北藝中心，前年11月因營造商倒閉，導致工程僅完成70％停工，市府去年拆為2期工程招標，第1期外處工程已完成發包並復工，可望今年底前完工，第2期內部裝潢部分，去年2次招商無人投標，預計5月再招標。

北藝中心內部裝潢工程預算為14億元，工程界人士透露，該建案經費龐大，且部分防水、水泥等須重做，承接意願本來就不高，加上近年來鋼筋、水泥、人事成本調漲，原預算恐不夠，應重新檢討標案項目及金額，否則廠商投標意願不高。

「有多少預算先做多少事！」北市新工處副處長王健忠表示，目前正在進行合約調整，像是工程項目、工程款等，預計採取分期施工方式，綠美化、天花板、室內隔間等非急迫設施列為下期工程，待後續追加經費到位在處理，以不影響主結構為主。

新工處表示，內部裝潢剩餘工期約21個月，預計5月公告第3次招標，6月底開標，最快8月有望復工；若仍無人投標，會再檢討招標內容，並縮短等標期。

(中國時報)