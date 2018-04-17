亞大再與印尼逾30大學結盟

2018年04月17日 04:12 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

台灣高等教育走入印尼主流社會！印尼伊斯蘭教士覺醒會（NahdlatulUlama）系統聯盟教育委員會主席哈尼耶夫，率領該聯盟大學30名校長參訪亞洲大學，與台灣師生交流，亞大校長蔡進發與30多校分別簽訂學術交流合約，未來將攜手推動台、印尼人才培育。

印尼一行人在教育部國際司陳立穎科長陪同下參觀亞洲大學、亞大醫院，對各項設備與技術表示肯定，並到霧峰的國際非政府組織INGO中心參訪，由副市長林依瑩介紹相關業務，藉以增進台、印國際交流。

哈尼耶夫對亞大給予穆斯林學生的完善關照相當感動。他說，學校設有禱告室、廚房等設施及醫院新穎設備與優質醫療照護等，顯示亞大是適合印尼學生求學的學校；包括萬隆、泗水、日惹等地校長也透過參訪對亞大有更深刻認識，盼未來有更多交流。

該聯盟30所大學校長分別與亞大校長蔡進發簽署學術交流合約。蔡進發說，亞大日前與印尼Muhammadyiah高教聯盟24位大學校長簽署合作備忘錄，今年5月將偕同台灣各大學院校赴印尼重點主流大學進行招生宣傳，校內有60名印尼學生表現傑出。

亞大國際學院陳英輝院長說，印尼伊斯蘭教士覺醒會會員多達9100萬人，擁有60多所大學，對印尼政經文教各方面俱舉足輕重。

(中國時報)