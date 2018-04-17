亞大再與印尼逾30大學結盟

亞大校長蔡進發（左前八）偕同校內各級主管與印尼伊斯蘭教士覺醒會聯盟教育委員會主席哈尼耶夫（右前九）及所屬大學30位校長合影。（林欣儀攝）

友善列印
中國時報
／台中報導

台灣高等教育走入印尼主流社會！印尼伊斯蘭教士覺醒會（NahdlatulUlama）系統聯盟教育委員會主席哈尼耶夫，率領該聯盟大學30名校長參訪亞洲大學，與台灣師生交流，亞大校長蔡進發與30多校分別簽訂學術交流合約，未來將攜手推動台、印尼人才培育。

印尼一行人在教育部國際司陳立穎科長陪同下參觀亞洲大學、亞大醫院，對各項設備與技術表示肯定，並到霧峰的國際非政府組織INGO中心參訪，由副市長林依瑩介紹相關業務，藉以增進台、印國際交流。

哈尼耶夫對亞大給予穆斯林學生的完善關照相當感動。他說，學校設有禱告室、廚房等設施及醫院新穎設備與優質醫療照護等，顯示亞大是適合印尼學生求學的學校；包括萬隆、泗水、日惹等地校長也透過參訪對亞大有更深刻認識，盼未來有更多交流。

該聯盟30所大學校長分別與亞大校長蔡進發簽署學術交流合約。蔡進發說，亞大日前與印尼Muhammadyiah高教聯盟24位大學校長簽署合作備忘錄，今年5月將偕同台灣各大學院校赴印尼重點主流大學進行招生宣傳，校內有60名印尼學生表現傑出。

亞大國際學院陳英輝院長說，印尼伊斯蘭教士覺醒會會員多達9100萬人，擁有60多所大學，對印尼政經文教各方面俱舉足輕重。

(中國時報)

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