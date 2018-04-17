違反勞基法累犯輕罰 北市認疏失

2018年04月17日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

北市勞動局裁罰雇主違反勞基法規定時，依據市府裁罰基準，5年內同公司違反同條同項，罰金應愈來愈重。不過，市議員李慶鋒調閱資料發現，實際裁罰狀況並非如此，許多企業違規愈多、罰金卻愈少，明明是累犯卻遭輕放，質疑勞動局有嚴重疏失。

李慶鋒16日在議會民政部門質詢指出，許多企業主屢次違反勞基法，根據「台北市政府處理違反勞動基準法事件統一裁罰基準」，5年內同公司違反同條同項，應加重處罰才有警惕效用，但他卻發現不少累犯企業愈罰愈輕，質疑裁罰基準是「僅供參考」，難怪雇主罰不怕。

他調閱資料發現，仁寶電腦違法延長工作時間，第3、4次均開罰30萬元，第5次卻只罰16萬元；台灣富士全錄違法延長工時，第3次依規定應被裁罰30萬以上，卻只罰2萬；惠康百貨5年內連3次未依規定置備勞工出勤記錄，應裁罰21萬到45萬，卻僅罰9萬，統一超商也有類似狀況。

北市勞動局長賴香伶表示，市府過去曾改過6次裁罰基準，最後一次修改是2016年1月，以台灣富士全錄為例，當時承辦同仁剛接手該案，未詳實查核，因此當成第一次違法裁罰，這是明顯的內控問題。她坦言，局內裁處人力不足，導致作業有些疏失，這部分一定會改進。

不過，這說法讓李慶鋒無法接受，他強調，這4案並非所有案例，難道全部都是新進人員算錯？勞動局在答詢前，完全不了解過去有多少案例未照基準開罰，這不只是輕放累犯，當中還可能有弊端，他要求勞動局5月前統整清楚，針對企業回溯加罰。

賴香伶坦言，不清楚有多少類似案件，在人力可負荷的範圍內，會完整追查累犯次數，回溯後從嚴從重開罰。

(中國時報)