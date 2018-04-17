竹市慢遊桐花小旅行 報名

2018年04月17日 04:12 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

去年廣受好評的「新竹市客家桐花祭─慢遊桐花小旅行」將於27日至5月13日再次登場，此次將推出3條路線9個梯次計210個名額，每周末更於青青草原、中華大學白馬湖畔草地及香山中隘伯公廟旁，舉辦精采的藝文活動，全國民眾可來感受別具風味的客家風情。

市府指出，竹市的中隘、南隘、東香、茄苳是香山區客家聚落，田野風貌讓人心曠神怡，此次的慢遊桐花小旅行共分3條路線，包括香山茄苳及中南隘兩條自行車路線，除探尋桐花祕境外，也將走訪香山古道、漫遊茄苳梯田及中南隘鹽港溪河畔風光，親自下田體驗農家樂趣。

另外主辦單位也為無法騎乘自行車的民眾規畫古蹟人文巴士路線，將拜訪開臺金山寺、江屋濟陽堂等歷史古蹟，循前人足跡探查300年來的歷史源流。

活動期間每周末分別在青青草原、中華大學白馬湖畔草地及香山中隘伯公廟前舉行小型藝文活動，同時搭配在地創意市集及客語教學攤位，以音樂、戲曲、特技秀讓民眾度過愉快的假日時光。

慢遊桐花小旅行3條路線包括「古蹟人文桐花巴士行」、「茄苳梯田桐花單車行」、「鹽港溪河畔桐花單車行」共9梯次，18日上午10時開放報名，每人須繳交500元保證金，採線上報名，網址為https://goo.gl/YvgEaG，報名可洽中華大學：03-5186023。活動資訊請上新竹市客家會館臉書瀏覽，或撥打電話03-5327170詢問。

(中國時報)