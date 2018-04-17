北港第1市場變身 文創商旅吸客

2018年04月17日 04:12 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

「北港鎮第1公有市場」以BOT方式與建設公司共同興建，斥資7億元，因經營不善閒置10餘年，被行政院工程會評為「全國第1貴蚊子館」，今年由企業主取得經營權，重新整修為「朝聖文旅」商務飯店，蚊子館重獲新生。

「北港第1公有市場」於1988年因火災燒毀，荒廢多年，1998年北港鎮公所依《獎勵民間投資條例》，以BOT方式與建設公司共同重建，2001年啟用，命名為「榮華富貴市場大樓」。

斥資7億元的新市場大樓位於北港朝天宮旁市區精華地段，建設公司擁有36年經營權，卻因為經營不善而閒置10餘年，淪為流浪漢棲息場所，4年前更被行政院工程會評為「全國第1貴蚊子館」。

大樓經法務部行政執行署嘉義分署強制扣押管理，去年由雲林縣企業主王元亨取得經營權，投入6、7億元資金重新整建為「朝聖文旅」，今年初試營運，5星級的內部裝潢結合媽祖文創元素，大獲好評。

王元亨表示，他身為雲林沿海地區子弟，小時候經常跟隨大人到北港第1公有市場，當時店家攤販雲集、24小時不打烊，每年元宵節朝天宮各舖會推出電動花燈在中央市場拚場，吸引上百萬遊客造訪，到朝天宮拜拜、市場享用美食，是他童年最深刻的回憶。

王元亨說，第1公有市場緊臨媽祖信仰重鎮北港朝天宮，地理位置得天獨厚，看到它沒落閒置，內心非常不捨，因此與友人集資取得經營權，目前「朝聖文旅」3、4樓有99間客房，未來5至7樓還會規畫餐廳、背包客旅店，讓住宿者有更多元的體驗。

(中國時報)