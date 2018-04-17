缺氧 基隆河又見魚群暴斃

2018年04月17日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

北市基隆河域去年8月驚見大量烏仔魚暴斃，數量高達10萬隻，當時北市環保局研判是天熱導致溶氧量過低所致。事隔數月，民眾16日又在百齡左岸公園沿岸發現大量魚群死亡。議員何志偉質疑，這幾天天氣涼爽，難道市府又要再推給天熱？環保局指出，因氣溫突然從熱轉冷，溫差導致溶氧量改變所致，根據紀錄，這季節本就容易出現魚群暴斃狀況，其他縣市河段也有類似情形。

基隆河近年頻傳魚群暴斃，去年死魚量達200噸，場面怵目驚心。士林區葫東里長郭淑玲昨上午又在河岸發現大量烏仔魚屍，她質疑，最近氣溫不高不低，不可能每次都缺氧，況且魚群生活已久，以前都沒事，如今一年卻發生3、4次，質疑可能與周邊工廠排放廢水有關，要求市府加強查察。

何志偉強調，大量死魚除影響環境，也可能間接導致疫情爆發，民眾很擔心魚屍未即時處理，恐招致其他風險。他要求市府一併檢討排水設施、汙水處理等，全面檢視基隆河流域生態，台北要成為宜居城市，不是光靠市長柯文哲爬爬樓梯、塑造個人形象就好，要有扎實的城市治理。

對此，環保局副局長蔡玲儀表示，昨上午到現場進行水質採樣，PH值和水溫都正常，但溶氧量偏低，初步研判是氣溫突然從熱轉冷，溫差導致溶氧量改變所致，目前數百條魚屍已清理完畢，也將魚體送驗。

(中國時報)