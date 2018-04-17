三民高中閱覽室 變身美術館

2018年04月17日 04:12 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

三民高中日前改造校園圖書館，引進美國紐約大都會博物館的5座文藝復興時期石膏模製品，讓閱覽室搖身一變成為「蘆荻美學博物館暨微型美術館」，不僅作為學子美術創作、展覽的空間，也成為社區民眾共享藝術品的在地美學博物館。

蘆荻美學博物館暨微型美術館16日在三民高中揭牌，以「重返榮耀─文藝復興時期的全人教育」為主題，展出文藝復興時代的「柯利奧尼騎馬像」、「基督復活圖」、「天使報喜圖」、「聖母加冕圖與聖人們」、「四福音」5件具百年歷史的石膏模製品，作品經台北教育大學北師美術館邀請東京藝術大學教授森純一與三民高中師生共同修復完成。

三民高中校長沈美華表示，校方以蘆葦形象及在地建築美學概念，改造圖書館穿堂及原有閱覽室，未來將開放國小、社區民眾及各界預約參觀，讓孩子及民眾在生活中就近接觸藝術品。

北師美術館教授林曼麗說，新北市府與北師美術館合作「One Piece Museum」計畫，以館校協作的合作模式，結合美術史教學、文化資產保存修復、博物館美學、課程教學等4大內涵，讓美術館成為最好的實體教材。

教育局長林奕華表示，2016年起推動「spotlight藝境」計畫，在34所學校建置校園藝術情境，希望落實擴大藝術角及空間美學理念，促使學校營造校園美學。

(中國時報)